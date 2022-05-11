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Violência

Jovem é morto a tiros dentro de ferro-velho em Vila Velha

O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). A vítima foi identificada apenas como Antônio Carlos, conhecido na região como "Toni"

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2022 às 13:16
Jovem é morto a tiros dentro de ferro-velho em Vila Velha
Jovem é morto a tiros dentro de ferro-velho em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes
Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros dentro de um ferro-velho do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na Grande Vitória. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). A vítima foi identificada apenas como Antônio Carlos, que era conhecido na região como "Toni".
Segundo testemunhas, o assassino chegou em um carro branco. Ele saiu do veículo, chamou por alguém no portão do ferro-velho e deu vários tiros no rapaz, que morreu no local. Conforme avaliação de peritos da Polícia Civil, pelo menos sete tiros atingiram Antônio Carlos.  A maioria deles na cabeça.
Os Investigadores acreditam que o rapaz morto estava envolvido com o tráfico de drogas e que ele teria participado de um assassinato no último final de semana.

GUERRA ENTRE TRAFICANTES

Para a Polícia Civil, Divino Espírito Santo vive uma guerra de traficantes. Na semana passada, um grupo atacou o bairro. Os criminosos deram vários tiros e fugiram, mas foram perseguidos pela Polícia Militar e quatro deles foram presos em Aribiri. A morte do jovem está sendo investigada e ninguém foi preso.
*Com informações do g1 ES

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