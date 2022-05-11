Jovem é morto a tiros dentro de ferro-velho em Vila Velha Crédito: Rodrigo Gomes

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros dentro de um ferro-velho do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha , na Grande Vitória . O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (11). A vítima foi identificada apenas como Antônio Carlos, que era conhecido na região como "Toni".

Segundo testemunhas, o assassino chegou em um carro branco. Ele saiu do veículo, chamou por alguém no portão do ferro-velho e deu vários tiros no rapaz, que morreu no local. Conforme avaliação de peritos da Polícia Civil, pelo menos sete tiros atingiram Antônio Carlos. A maioria deles na cabeça.

Os Investigadores acreditam que o rapaz morto estava envolvido com o tráfico de drogas e que ele teria participado de um assassinato no último final de semana.

GUERRA ENTRE TRAFICANTES

Para a Polícia Civil, Divino Espírito Santo vive uma guerra de traficantes. Na semana passada, um grupo atacou o bairro. Os criminosos deram vários tiros e fugiram, mas foram perseguidos pela Polícia Militar e quatro deles foram presos em Aribiri. A morte do jovem está sendo investigada e ninguém foi preso.