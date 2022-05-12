Motorista de aplicativo e passageiro são presos com quase 900 pinos de cocaína em Viana

Dois foram presos com cocaína dentro de carro de aplicativo. Crédito: Reprodução

Um motorista de aplicativo e um passageiro foram presos em Viana , na Grande Vitória , após policiais encontrarem 882 pinos de cocaína e munição dentro do veículo em que eles estavam.

As prisões de Jonatas Martins Fraga, de 34 anos, que dirigia o veículo, e Iago Fraga do Nascimento, de 20, o passageiro, aconteceram na noite desta quarta-feira (11), no bairro Industrial, durante uma blitz integrada entre a Guarda Municipal e o Batalhão de Trânsito. Um terceiro homem, ainda não identificado, conseguiu fugir dos policiais por uma área de mata e não foi encontrado.

Aos policiais, o motorista de aplicativo Jonatas alegou que não sabia da existência da droga no carro e que estava apenas transportando um passageiro em seu carro. No entanto, o motorista foi preso por conta da munição de pistola que estavam na porta do carro, do lado em que ele estava.

Uma quantidade pequena da drogas estava no bolso de Iago. Já os mais de 800 pinos de cocaína foram encontrados no banco traseiro do veículo, onde ele estava sentado.

Na delegacia, ambos foram autuados por tráfico de drogas. A dupla foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana.