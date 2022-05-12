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Praia da Costa

Corpo é encontrado em cima de pedra na Praia Secreta, em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver e está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 10:06

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

12 mai 2022 às 10:06
Praia Secreta, Vila Velha
Corpo foi encontrado na Praia Secreta, em Vila Velha, nesta quinta (12) Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo AG
Um corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta-feira (12) na Praia Secreta, localizada na região da Praia da Costa, em Vila Velha.  De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver e está sendo investigada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Polícia Militar explicou que foi acionada por uma mulher que fazia caminhada na região da praia quando viu o corpo do homem em cima de uma pedra. Uma equipe foi até o local e encontrou o cadáver, mas não foi possível, conforme a polícia, apontar a causa da morte. A perícia da Polícia Civil, então, foi acionada.
Ainda segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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