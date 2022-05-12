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De Dia das Mães

Na volta de 'saidinha', detentos são flagrados com drogas dentro do corpo no ES

Além das drogas, foram encontrados bilhetes; o caso foi descoberto nesta quarta-feira (11), no Complexo de Xuri, em Vila Velha

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 12:09

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

12 mai 2022 às 12:09
Presídio de Xuri, em Vila Velha
Presídio de Xuri, em Vila Velha, onde houve o flagra Crédito: Fernando Estevão
Dois presidiários, de 38 e 53 anos, foram flagrados com drogas e bilhetes com recados dentro do corpo quando retornavam da "saidinha" do Dia Das Mães, para o Complexo de Xuri, na cidade de Vila VelhaGrande Vitória. O caso foi descoberto nesta quarta-feira (11), durante uma revista realizada antes dos internos entrarem no presídio. Os detentos haviam ingerido o material.
Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) confirmou o fato, afirmando em nota que, dentre os objetos encontrados nos internos, estão "substâncias semelhantes a drogas e bilhetes com recados”. Os nomes dos presos e os detalhes de como o material foi retirado deles não foram divulgados pela pasta.
A Sejus destacou ainda que a pasta “realiza um rígido controle para coibir a entrada de materiais ilícitos nos presídios por meio de equipe operacional treinada, utilização de scanners corporais e demais equipamentos com sensor que auxiliam a identificar drogas, fios metálicos, entre outros materiais.
Após o flagrante, os dois internos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil afirmou que os suspeitos, de 38 e 53 anos, conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foram encaminhados ao sistema prisional.
Na volta de saidinha, detentos são flagrados com drogas dentro do corpo no ES

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