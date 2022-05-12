Na volta de 'saidinha', detentos são flagrados com drogas dentro do corpo no ES

A Sejus destacou ainda que a pasta “realiza um rígido controle para coibir a entrada de materiais ilícitos nos presídios por meio de equipe operacional treinada, utilização de scanners corporais e demais equipamentos com sensor que auxiliam a identificar drogas, fios metálicos, entre outros materiais.

Após o flagrante, os dois internos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha. A Polícia Civil afirmou que os suspeitos, de 38 e 53 anos, conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, assinaram um Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foram encaminhados ao sistema prisional.