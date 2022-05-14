Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noite violenta

Em uma hora, dois homens são mortos com vários tiros na Grande Vitória

Os crimes ocorreram entre 23h30 de sexta e 0h30 deste sábado (14) em Vila Velha e Serra. As perícias feitas contabilizaram um total de 18 perfurações nos dois corpos

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 11:00

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

14 mai 2022 às 11:00
Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
Os dois crimes serão investigados pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila velha e da Serra Crédito: Fernando Madeira
Em uma hora, dois homens são mortos com vários tiros na Grande Vitória
Em um intervalo de cerca de uma hora, dois homens foram assinados com muitos tiros entre o fim da noite de sexta (13) e o começo da madrugada deste sábado (14), na Grande Vitória. Os crimes ocorreram nas cidades de Vila Velha Serra e nenhum suspeito foi identificado ou preso.
O primeiro homicídio ocorreu por volta das 23h30. Um jovem com idade entre 15 e 20 anos foi encontrado morto próximo à calçada da Avenida Carioca, no Centro de Vila Velha, próximo a um shopping da região. Quando a polícia chegou ao local, o corpo da vítima estava encoberto com um cobertor. Nele foram encontradas oito perfurações, sendo três no peito, uma em cada braço, duas nas costas e ainda um tiro na cabeça.

SERRA

Situação semelhante foi registrada em Vila Nova de Colares, na Serra. Um homem, também não identificado, foi encontrado morto em frente à escola municipal Professora Valéria Marília Miranda. O crime foi registrado na polícia às 0h30 e assim, como no homicídio de Vila Velha, a vítima apresentava muitos ferimentos decorrentes de disparos sofridos.
Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou,  moradores contaram para a polícia que, pouco antes de ser morto, o homem deu tiros para cima em outro ponto da região. Depois foi para um bar e começou a beber com amigos. Neste momento, os assassinos chegaram de bicicleta e atiram nele. O homem chegou a correr, mas acabou morrendo no local. 
Ao menos dez perfurações foram encontradas pelos peritos no corpo do homem de 32 anos, sendo quatro na cabeça, outros quatro no tórax, um no braço direito e ainda um na perna direita. Nenhum suspeito foi identificado ou preso nesta ocorrência, informou a PM.
Homem foi assassinado a tiros em Vila Nova de Colares
Homem foi assassinado a tiros em Vila Nova de Colares Crédito: Fabrício Christ
Em ambos os casos, a Polícia Civil informou que os homicídios serão investigados pelas respectivas Divisões de Homicídio de Vila Velha e Serra. A PC pede a colaboração de quem tiver informações para auxiliar na investigação, por meio do Disque-Denúncia 181. Os dois corpos foram encaminhados ao Departamento Médico Legal de Vitória.

Veja Também

Suspeito de furtar equipamentos agrícolas é preso em Jaguaré

Professor é demitido após denúncia de agressão a aluna na Serra

Três policiais são presos em operação no ES por participação em homicídio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp homicídio Polícia Civil Serra Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Soldador na indústria: setor foi um dos que ajudou a aumentar a arrecadação de ICMS no Espírito Santo
ES tem mais de 5.660 vagas de emprego nesta quarta-feira (22)
Prédios na Orla de Itaparica
O que muda com novas regras do Minha Casa, Minha Vida, que passam a valer nesta quarta (22)
Prédios na Orla de Itaparica
Vila Velha e o avanço de um desenvolvimento mais ordenado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados