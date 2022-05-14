Os dois crimes serão investigados pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila velha e da Serra Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Em uma hora, dois homens são mortos com vários tiros na Grande Vitória

Em um intervalo de cerca de uma hora, dois homens foram assinados com muitos tiros entre o fim da noite de sexta (13) e o começo da madrugada deste sábado (14), na Grande Vitória . Os crimes ocorreram nas cidades de Vila Velha Serra e nenhum suspeito foi identificado ou preso.

O primeiro homicídio ocorreu por volta das 23h30. Um jovem com idade entre 15 e 20 anos foi encontrado morto próximo à calçada da Avenida Carioca, no Centro de Vila Velha, próximo a um shopping da região. Quando a polícia chegou ao local, o corpo da vítima estava encoberto com um cobertor. Nele foram encontradas oito perfurações, sendo três no peito, uma em cada braço, duas nas costas e ainda um tiro na cabeça.

SERRA

Situação semelhante foi registrada em Vila Nova de Colares, na Serra. Um homem, também não identificado, foi encontrado morto em frente à escola municipal Professora Valéria Marília Miranda. O crime foi registrado na polícia às 0h30 e assim, como no homicídio de Vila Velha, a vítima apresentava muitos ferimentos decorrentes de disparos sofridos.

Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, moradores contaram para a polícia que, pouco antes de ser morto, o homem deu tiros para cima em outro ponto da região. Depois foi para um bar e começou a beber com amigos. Neste momento, os assassinos chegaram de bicicleta e atiram nele. O homem chegou a correr, mas acabou morrendo no local.

Ao menos dez perfurações foram encontradas pelos peritos no corpo do homem de 32 anos, sendo quatro na cabeça, outros quatro no tórax, um no braço direito e ainda um na perna direita. Nenhum suspeito foi identificado ou preso nesta ocorrência, informou a PM.

Homem foi assassinado a tiros em Vila Nova de Colares Crédito: Fabrício Christ