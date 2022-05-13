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Investigação do MPES

Três policiais são presos em operação no ES por participação em homicídio

Operação foi realizada pelo Gaeco/MPES na manhã desta sexta-feira (13), em Vila Velha. Além deles, foram presos ainda dois homens, de 25 e 38 anos

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:12

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:12
Três policiais militares foram presos nesta sexta-feira (13) em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado no Espírito Santo (Gaeco-ES), do Ministério Público Estadual (MPES). Além deles, foram detidos outros dois homens, de 25 e 38 anos, que pela manhã foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Os cinco são investigados pela participação em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano. O terceiro policial estava foragido e foi preso durante a tarde.
O crime aconteceu no dia 21 de fevereiro na praça do bairro Itararé, em Vitória. Felipe Antônio Alves Chaves foi assassinado ao lado da arquibancada do campo de futebol, por volta das 2h.

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Na ocasião, a Polícia Civil informou que Felipe Antônio foi atingido por pelo menos 15 tiros e o assassino teria passado de moto pelo local. No dia seguinte, foram encontradas cápsulas de calibre 9 mm e 380 no local do crime.
Uma das pessoas presas pela manhã, que não é militar, foi detida em flagrante com arma. Em seu perfil nas redes sociais, o homem aparece em fotos com vários militares, inclusive na Assembleia Legislativa, onde recebeu uma homenagem.
O processo tramita em sigilo e, em decorrência disto, ainda não há informações sobre detalhes das investigações, como a motivação do crime, qual a participação de cada um dos cinco detidos no assassinato e os nomes das pessoas presas.
O Ministério Público Estadual informou que não se manifestaria sobre o assunto. Já a PM afirmou que essas informações não podem ser fornecidas pela instituição em razão do sigilo judicial.
Três policiais são presos em operação no ES por participação em homicídio

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DOIS PRESOS PELA MANHÃ

A prisão temporária de dois homens, de 25 e 38 anos aconteceu na manhã desta sexta-feira (13). Eles foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha
O homem de 25 anos foi preso no bairro Vila Batista, enquanto o de 38 anos foi preso em Pedra dos Búzios, ambos em Vila Velha. Com ele foram apreendidas munições de calibres diferentes, carregadores e uma pistola calibre 380.

Presos em operação da Gaeco no DML de Vitória

Com o suspeito preso em Pedra dos Búzios também foram encontrados outros objetos, como uma faca tática, uma peruca, algemas, um porrete de madeira, uma calça camuflada e balaclavas (touca com abertura nos olhos).
Depois de deixarem a delegacia, os dois suspeitos foram conduzidos ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passarem por exames. Em seguida, eles foram levados ao Centro de Detenção Provisória de Viana (CDPV).
A reportagem de A Gazeta conversou com os advogados dos dois suspeitos, que afirmaram que contra ambos havia mandados de prisão temporária em aberto. Segundo eles, o suspeito de 25 anos trabalha em uma farmácia, enquanto o de 38 atua como vigia. Os nomes dos envolvidos, porém, não foram divulgados.
Operação policial realizada nesta sexta-feira (13)
Operação policial realizada nesta sexta-feira (13): viaturas da Polícia Militar na delegacia de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Segundo a Polícia Militar, a operação policial é decorrente de investigação conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória com apoio do Gaeco-MPES e em conjunto com a corporação, no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. "Demais informações não podem ser fornecidas por esta instituição em razão de sigilo judicial", informou, em nota.
Polícia Civil, por sua vez destacou que duas pessoas com mandado de prisão em aberto foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha e o procedimento se encontra em andamento.
"As investigações são conduzidas pelo Ministério Público do Espírito Santo, de modo que informações complementares devem ser solicitadas ao órgão", finalizou a nota. 

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