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Bairro Campo Verde

Pedreiro é morto a tiros quando andava de bicicleta em Cariacica

Fernando Francisco Candido era pedreiro e se mudou do Rio de Janeiro para o bairro há menos de um ano. Ele foi atingido por vários tiros no braço e na cabeça na noite desta quinta (12)

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 21:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2022 às 21:50
Homem de 40 anos foi morto enquanto andava de bicicleta
Homem de 40 anos foi morto enquanto andava de bicicleta Crédito: Montagem | Reprodução
Um homem de 40 anos foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta no bairro Campo Verde, em Cariacica, nesta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Militar informou à TV Gazeta, Fernando Francisco Candido, que era pedreiro e se mudou do Rio de Janeiro para o bairro há menos de um ano, foi atingido por vários disparos no braço e na cabeça.
O crime aconteceu por volta das 19h, e Fernando Francisco foi morto na frente de uma chácara do bairro. A Polícia Militar não soube informar o que motivou o crime. Os moradores contaram para a reportagem da TV Gazeta que ouviram tiros, e com medo, não quiseram gravar entrevista.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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