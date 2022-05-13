Pedreiro é morto a tiros quando andava de bicicleta em Cariacica

Um homem de 40 anos foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta no bairro Campo Verde, em Cariacica, nesta quinta-feira (12). Segundo a Polícia Militar informou à TV Gazeta, Fernando Francisco Candido, que era pedreiro e se mudou do Rio de Janeiro para o bairro há menos de um ano, foi atingido por vários disparos no braço e na cabeça.
O crime aconteceu por volta das 19h, e Fernando Francisco foi morto na frente de uma chácara do bairro. A Polícia Militar não soube informar o que motivou o crime. Os moradores contaram para a reportagem da TV Gazeta que ouviram tiros, e com medo, não quiseram gravar entrevista.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.