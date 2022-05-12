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Propriedade rural

Após pedir emprego, trio anuncia assalto e faz família refém em Pancas

Criminosos chegaram ao local, onde vivem um casal e o filho, pedindo emprego na colheita do café. Eles roubaram R$ 22 mil, dois carros e outros objetos da casa nesta quinta (12)

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 20:47

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

12 mai 2022 às 20:47
Uma família — pai, mãe e filho — foi feita refém em um assalto na tarde desta quinta-feira (12), na localidade de Córrego Espinho, zona rural de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, três criminosos entraram na propriedade rural onde vivem as vítimas pedindo emprego na colheita do café e, após serem convidados pelo casal a entrarem na residência para conversarem sobre o trabalho, anunciaram o assalto.
Armados, os três suspeitos renderam as vítimas e mandaram o casal ficar no chão enquanto roubavam os objetos da casa. Os assaltantes levaram R$ 2 mil em espécie e duas televisões, forno elétrico, ventilador, cordão de ouro, aliança de ouro, roupas masculinas e um rifle calibre 22. Também foram roubados dois veículos: uma Toyota Hilux e um Ford Ka.
No momento do crime, o filho do casal chegou no local e também foi rendido pelos criminosos. Ele foi obrigado a levar os homens até a sua casa, onde foram roubados R$ 20 mil em espécie, um micro-ondas e cinco celulares.
Quando os suspeitos fugiram do local, o filho do casal foi até o Batalhão da Polícia Militar de Pancas e denunciou o crime. Os policiais tiveram acesso a câmeras de segurança e as imagens mostraram os veículos roubados seguindo sentido a Nova Venécia uma hora após o assalto.
Dois carro da família foram roubados durante o assalto nesta quinta-feira (12). Imagem mostra Toyota Hilu. Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Dois carro da família foram roubados durante o assalto nesta quinta-feira (12). Imagem mostra Ford KA.  Crédito: Polícia Militar | Divulgação
Buscas foram feitas na região, mas os suspeitos não foram localizados.

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