Após pedir emprego, trio anuncia assalto e faz família refém em Pancas

Uma família — pai, mãe e filho — foi feita refém em um assalto na tarde desta quinta-feira (12), na localidade de Córrego Espinho, zona rural de Pancas , no Noroeste do Espírito Santo . Segundo a Polícia Militar , três criminosos entraram na propriedade rural onde vivem as vítimas pedindo emprego na colheita do café e, após serem convidados pelo casal a entrarem na residência para conversarem sobre o trabalho, anunciaram o assalto.

Armados, os três suspeitos renderam as vítimas e mandaram o casal ficar no chão enquanto roubavam os objetos da casa. Os assaltantes levaram R$ 2 mil em espécie e duas televisões, forno elétrico, ventilador, cordão de ouro, aliança de ouro, roupas masculinas e um rifle calibre 22. Também foram roubados dois veículos: uma Toyota Hilux e um Ford Ka.

No momento do crime, o filho do casal chegou no local e também foi rendido pelos criminosos. Ele foi obrigado a levar os homens até a sua casa, onde foram roubados R$ 20 mil em espécie, um micro-ondas e cinco celulares.

Quando os suspeitos fugiram do local, o filho do casal foi até o Batalhão da Polícia Militar de Pancas e denunciou o crime. Os policiais tiveram acesso a câmeras de segurança e as imagens mostraram os veículos roubados seguindo sentido a Nova Venécia uma hora após o assalto.

Dois carro da família foram roubados durante o assalto nesta quinta-feira (12). Imagem mostra Toyota Hilu. Crédito: Polícia Militar | Divulgação

Dois carro da família foram roubados durante o assalto nesta quinta-feira (12). Imagem mostra Ford KA. Crédito: Polícia Militar | Divulgação