Criança vê briga, denuncia e homem é detido por bater em mulher no ES

Uma criança acionou a Guarda Municipal de Viana, por volta das 15h20 desta quinta-feira (12), informando sobre um caso de violência contra mulher em via pública no bairro Marcílio de Noronha. Segundo a corporação, o homem acabou detido em flagrante.
Após a denúncia, uma viatura que patrulhava a região foi ao local e encontrou o suspeito e a vítima, que estava com escoriações. O homem foi detido pelos agentes e encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher, em Vitória.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber sobre os procedimentos adotados com o homem no PEM e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.
A Guarda Municipal de Viana evidenciou que denúncias podem ser encaminhadas à corporação por meio do telefone (27) 99738-8787. Em todo o Brasil, casos de violência contra mulher podem ser registrados no número de telefone 180. O atendimento acontece 24h por dia. O anonimato é garantido.