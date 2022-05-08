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Violência

Vila Velha: mulher é agredida com paulada na cabeça pelo namorado

A vítima, de 22 anos, foi golpeada pelo companheiro, que fugiu após a agressão; na Serra, outra mulher também foi ameaçada, mas desta vez o agressor acabou detido

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2022 às 11:43
Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi ao local da agressão e quando chegou ao local, a mulher estava ferida e desorientada Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher de 22 anos foi agredida a pauladas pelo namorado dela, de 21 anos, em Retiro do Congo, em Vila Velha, por volta das 21 horas deste sábado (7). O acusado fugiu do local após o crime.
De acordo com o boletim de ocorrência, a moça estava caída no chão desorientada e respondia aos policiais militares apenas de forma parcial. Uma amiga da jovem, que a amparava, relatou que ela foi agredida na cabeça pelo companheiro.
A mulher foi atendida por uma equipe do Samu com várias lesões e a clavícula aparentemente quebrada. Ela foi encaminhada ao Hospital São Lucas. A Polícia Militar fez buscas na região, mas não encontrou o rapaz.

AMEAÇA NA SERRA

Já na Serra, um homem, de 31 anos, foi preso baseado na Lei Maria da Penha após ameaçar com facas a namorada, de 50 anos, em Laranjeiras, no final da noite deste sábado (7). Ele foi conduzido ao Plantão Especializado de Atendimento à Mulher, autuado em flagrante por ameaça, injúria, desacato e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, conforme informou a Polícia Civil.
De acordo com informações da TV Gazeta, ele usava uma tornozeleira eletrônica e veio de Goiás para casar com a namorada. No boletim de ocorrência, consta que o agressor estava visivelmente sob efeito de substâncias psicoativas e estaria ameaçando familiares e a própria vida.
A vítima relatou aos policiais ter sido ameaçada com facas pelo companheiro, após ele ter ingerido bebida alcoólica e que ele fica violento e alterado toda vez que bebe.
Com o acusado, foram encontradas duas facas, uma de serra e outra de carne. Ao ser algemado e levado para Delegacia da Mulher, o homem ainda tentou causar comoção e ameaças à companheira.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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