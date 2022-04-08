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Violência doméstica

"Eu me vi morrendo", desabafa mulher agredida por companheiro na Serra

Vítima de 24 anos disse ter sido estrangulada quando o homem chegou em casa na madrugada desta sexta-feira (7), em Carapebus; ele acabou preso em flagrante
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2022 às 13:17

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 13:17

Vítima de 24 anos ficou com alguns hematomas pelo corpo
Vítima de 24 anos ficou com alguns hematomas pelo corpo Crédito: Paulo Cordeiro
"Quando chegou em casa, ele me segurou, jogou o portão da garagem em cima de mim e me estrangulou. Eu me vi morrendo." Essa é parte do forte desabafo feito por uma mulher de 24 anos que foi agredida pelo próprio companheiro na madrugada desta sexta-feira (7), no bairro Carapebus, na Serra.
Em entrevista à repórter Juirana Nobres, da TV Gazeta, ela confessou que nem sequer se lembra do motivo que o levou a agir assim e que chegou a ficar sem ar, quando ele apertou o pescoço dela. Graças à ajuda de uma vizinha, ela conseguiu chamar a polícia, e o homem de 32 anos acabou preso.
"Fiquei com muito medo, mas consegui me defender, sai correndo para o meio da rua e gritei por socorro"
Vítima - Mulher de 24 anos, que não quis ser identificada
Ainda de acordo com a vítima, o companheiro dela já a agrediu anteriormente e chegou a ser preso duas vezes. "Infelizmente, eu acreditei na mudança e estou vivendo isso. Graças à Deus, estou viva para contar essa história, porque, infelizmente, muitas não têm a mesma sorte", afirmou.
Em nota, a Polícia Militar afirmou que prosseguiu até o "balneário de Carapebus, onde a mulher de 24 anos relatou que havia sido agredida pelo companheiro de 32. Ela apresentava um inchaço na cabeça, e ele algumas escoriações no braço". Os dois foram encaminhados à delegacia.
Depois de detido, o suspeito de 32 anos foi levado ao Plantão Especializado da Mulher e autuado em flagrante por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a Polícia Civil, ele já foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, no sistema prisional capixaba.

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