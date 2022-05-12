Morte em Vila Velha: carro do DJ Thiago Crei é encontrado e periciado

Thiago Silva dos Santos foi encontrado morto em um terreno baldio no bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã de terça-feira (10). Ele foi assassinado com várias facadas. O corpo estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes.

A poucos metros de onde o corpo estava, foram encontradas marcas de sangue no chão. Thiago foi reconhecido pelos peritos da Polícia Civil por conta das tatuagens que tem no peito. Os policiais também encontraram R$ 1 mil nos bolsos dele.