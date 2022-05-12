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Investigação em andamento

Morte em Vila Velha: carro do DJ Thiago Crei é encontrado e periciado

Corpo de Thiago Silva dos Santos foi encontrado em um terreno baldio no bairro Ataíde, na manhã de terça-feira (10). Ele foi assassinado com várias facadas

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 19:00

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 mai 2022 às 19:00
DJ Thiago Crei é encontrado morto com R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha
DJ Thiago Crei é encontrado morto com R$ 1 mil nos bolsos em Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram
O carro do DJ Thiago Crei, jovem de 28 anos que foi morto a facadas, foi encontrado pela polícia em Vila Velha na quarta-feira (11). Segundo familiares do artista, o veículo passou por uma perícia e já foi devolvido à família.
Thiago Silva dos Santos foi encontrado morto em um terreno baldio no bairro Ataíde, em Vila Velha, na manhã de terça-feira (10). Ele foi assassinado com várias facadas. O corpo estava em uma área com poucas casas, mas frequentado por moradores do bairro que praticam esportes.
A poucos metros de onde o corpo estava, foram encontradas marcas de sangue no chão. Thiago foi reconhecido pelos peritos da Polícia Civil por conta das tatuagens que tem no peito. Os policiais também encontraram R$ 1 mil nos bolsos dele.
Procurada pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento e disse que detalhes não serão divulgados neste momento.

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