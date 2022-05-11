Irmã de DJ Thiago Crei diz que fotos dele morto foram divulgadas na internet

Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha Crédito: Reprodução/Rede social

A irmã do DJ, Joyce Silva dos Santos, disse que os responsáveis pelos compartilhamentos não estão respeitando a família da vítima.

"Espalharam fotos pelas redes sociais, não respeitaram a minha família, então a gente está em choque, e pedimos para que isso seja amenizado", contou à TV Gazeta durante o enterro.

Joyce classificou as imagens como macabras. "É muito triste abrir o telefone e ver uma foto de como ele tava, brutalmente assassinado. Uma coisa macabra. A gente não consegue entender", relatou.

Em alguns casos, pessoas que publicaram imagens de cadáveres na internet foram indiciados por vilipêndio a cadáver, crime previsto no Código Penal.

Isso aconteceu com três homens apontados como responsáveis pela divulgação de vídeos do corpo do cantor Cristiano Araújo, morto em acidente em 2015.

A pena para o crime é de um a três anos de prisão e multa.

QUEM ERA O DJ

O DJ Thiago Crei tinha mais de 90 mil seguidores no Instagram e divulgava o seu trabalho pelas redes sociais.

Um dia antes de ser encontrado morto, Thiago fez algumas postagens falando sobre os trabalhos dos últimos dias.

Thiago tinha menos de três anos de carreira e já participava de grandes apresentações.

DJ Thiago Crei foi encontrado morto em terreno baldio de Vila Velha Crédito: Reprodução/Rede social

No final de 2021, o DJ participou do Pokar Festival, em Cariacica, evento com participação de artistas como Barões da Pisadinha e Dennis DJ.

A MORTE

O corpo da vítima foi encontrado por uma mulher que caminhava pela região e acionou a Polícia Militar.

De acordo com a PM, o corpo da vítima tinha diversas perfurações.

"Uma guarnição prosseguiu até o local e constatou que a vítima possuía diversas perfurações, aparentemente por arma branca", informou a PM em nota.

Os policiais também encontraram cerca de R$ 900 em dinheiro nos bolsos da vítima.

Não há casas próximas na área onde o corpo do DJ foi encontrado, mas o local é muito frequentado por moradores que fazem caminhada ou vão rezar.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e peritos da Polícia Civil estiveram no local. No asfalto, foram encontradas marcas de sangue a poucos metros de onde o corpo do DJ estava.

A Polícia Civil informou que o caso será investigado e que nenhum suspeito foi preso.