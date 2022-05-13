Grupo de Combate ao Crime Organizado prende cinco homens em Vila Velha

Presos em operação da Gaeco nesta sexta (13) deixam delegacia de Vila Velha Crédito: Daniel Pasti

Atualização A versão inicial da reportagem informava que eram dois presos na operação. No entanto, A Gazeta apurou que foram presos três policiais militares na ação. O título e o texto foram atualizados.

Uma operação realizada na manhã desta sexta-feira (13) resultou na prisão temporária de cinco pessoas. Foram detidos três policiais militares e dois homens civis, de 25 e 38 anos, que foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha

Os cinco são investigados pela participação em um homicídio ocorrido em fevereiro deste ano. O terceiro policial estava foragido e foi preso durante a tarde.

Presos em operação da Gaeco no DML de Vitória

O homem de 25 anos foi preso no bairro Vila Batista, enquanto o de 38 anos foi preso em Pedra dos Búzios, ambos em Vila Velha. Com ele foram apreendidas munições de calibres diferentes, carregadores e uma pistola calibre 380.

Com o suspeito preso em Pedra dos Búzios também foram encontrados outros objetos, como uma faca tática, uma peruca, algemas, um porrete de madeira, uma calça camuflada e balaclavas (touca com abertura nos olhos).

Depois de deixarem a delegacia, os dois suspeitos foram conduzidos ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passarem por exames. Em seguida, eles foram levados ao Centro de Detenção Provisória de Viana (CDPV).

Na ocasião, a Polícia Civil informou que Felipe Antônio foi atingido por pelo menos 15 tiros e o assassino teria passado de moto pelo local. No dia seguinte, foram encontradas cápsulas de calibre 9 mm e 380 no local do crime.

Uma das pessoas presas pela manhã, que não é militar, foi detida em flagrante com arma. Em seu perfil nas redes sociais, o homem aparece em fotos com vários militares, inclusive na Assembleia Legislativa, onde recebeu uma homenagem.

O processo tramita em sigilo e, em decorrência disto, ainda não há informações sobre detalhes das investigações, como a motivação do crime, qual a participação de cada um dos cinco detidos no assassinato e os nomes das pessoas presas.

O Ministério Público Estadual informou que não se manifestaria sobre o assunto. Já a PM afirmou que essas informações não podem ser fornecidas pela instituição em razão do sigilo judicial.

Operação policial realizada nesta sexta-feira (13): viaturas da Polícia Militar na delegacia de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A reportagem de A Gazeta conversou com os advogados dos dois suspeitos, que afirmaram que contra ambos havia mandados de prisão temporária em aberto. Segundo eles, o suspeito de 25 anos trabalha em uma farmácia, enquanto o de 38 atua como vigia. Os nomes dos envolvidos, porém, não foram divulgados.

Segundo a Polícia Militar , a operação policial é decorrente de investigação conduzida pela 14ª Promotoria de Justiça Criminal de Vitória com apoio do Gaeco-MPES e em conjunto com a corporação, no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão. "Demais informações não podem ser fornecidas por esta instituição em razão de sigilo judicial", informou, em nota.

Polícia Civil , por sua vez destacou que duas pessoas com mandado de prisão em aberto foram conduzidas à Delegacia Regional de Vila Velha e o procedimento se encontra em andamento.