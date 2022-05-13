Professor é demitido após denúncia de agressão a aluna na Serra

Conforme relatado em vídeos e áudios que circularam nas redes sociais, a menina teria sido "arrastada e prensada contra a parede". O docente ainda teria gritado com ela, e a ação flagrada por uma mulher. Após o compartilhamento, as gravações teriam chegado à mãe da menina, que compareceu ao colégio.

Conforme consta na nota da PM, a mulher ainda teria dito que o docente teve essa atitude após a menina não ter parado de usar o celular, porque "outros colegas também estavam usando". Ainda conforme a Polícia Militar, o professor não foi localizado pelos policiais que estiveram no colégio.