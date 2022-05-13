Dentro de casa

Mulher é encontrada morta com sinais de pauladas em cama na Serra

Vizinha encontrou o corpo da vítima e acionou a polícia. O nome da mulher morta não foi divulgado. Caso aconteceu no bairro Jardim Carapina

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 12:22

Julia Barcelos

Julia Barcelos

Publicado em 

13 mai 2022 às 12:22
Mulher é encontrada morta deitada na própria cama na Serra, ES
Mulher é encontrada morta deitada na própria cama na Serra, ES Crédito: Oliveira Alves
Uma mulher de 47 anos foi encontrada morta dentro de casa, deitada na cama, em Jardim Carapina, na Serra, na noite desta quinta-feira (12). Uma vizinha foi quem encontrou o corpo e acionou a polícia. De acordo com informações apuradas pela equipe da TV Gazeta, a mulher tinha sinais de pauladas e facada no corpo. 
O nome da mulher morta não foi divulgado. A vizinha, que não quis se identificar, não imagina o motivo pelo qual o crime aconteceu.
Segundo ela, a mulher assassinada morava em Feu Rosa, mas há um mês alugou a casa em Jardim Carapina, embora tenha ido ao local apenas duas vezes. A vítima foi vista pela última vez na madrugada desta quinta.
"Me deu vontade de fumar um cigarro e resolvi subir até a porta dela e bater. Quando bati, encontrei ela morta em cima da cama. Pelo que a polícia falou, ela teve furo no pescoço, paulada nas costas e soco no rosto", disse a vizinha.
A Polícia Militar informou que agentes foram até a residência da vítima e constataram que a mulher estava sem vida, em cima da cama, e a Polícia Civil foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e até então nenhum suspeito pelo crime foi preso. Investigadores da polícia foram ao bairro na manhã desta sexta-feira (13) para buscar mais informações.
Também durante a manhã desta sexta a irmã da vítima esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo, mas não quis dar entrevista.
Com informações do g1/ES e da TV Gazeta

