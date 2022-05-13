Mulher é encontrada morta com sinais de pauladas em cama na Serra

Uma mulher de 47 anos foi encontrada morta dentro de casa, deitada na cama, em Jardim Carapina, na Serra, na noite desta quinta-feira (12). Uma vizinha foi quem encontrou o corpo e acionou a polícia. De acordo com informações apuradas pela equipe da TV Gazeta, a mulher tinha sinais de pauladas e facada no corpo.
O nome da mulher morta não foi divulgado. A vizinha, que não quis se identificar, não imagina o motivo pelo qual o crime aconteceu.
Segundo ela, a mulher assassinada morava em Feu Rosa, mas há um mês alugou a casa em Jardim Carapina, embora tenha ido ao local apenas duas vezes. A vítima foi vista pela última vez na madrugada desta quinta.
"Me deu vontade de fumar um cigarro e resolvi subir até a porta dela e bater. Quando bati, encontrei ela morta em cima da cama. Pelo que a polícia falou, ela teve furo no pescoço, paulada nas costas e soco no rosto", disse a vizinha.
A Polícia Militar informou que agentes foram até a residência da vítima e constataram que a mulher estava sem vida, em cima da cama, e a Polícia Civil foi acionada.
Em nota, a Polícia Civil afirmou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), e até então nenhum suspeito pelo crime foi preso. Investigadores da polícia foram ao bairro na manhã desta sexta-feira (13) para buscar mais informações.
Também durante a manhã desta sexta a irmã da vítima esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para liberar o corpo, mas não quis dar entrevista.
