Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avaliados em R$ 200 mil

Suspeito de furtar equipamentos agrícolas é preso em Jaguaré

Polícia chegou ao homem de 45 anos após produtores rurais da região denunciarem vários furtos de implementos agrícolas, defensivos e equipamentos de alto valor

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 19:46

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mai 2022 às 19:46
Os equipamentos furtados de propriedades rurais de Jaguaré são avaliados em mais de R$ 200 mil, segundo a Polícia Militar.
Os equipamentos furtados de propriedades rurais de Jaguaré são avaliados em mais de R$ 200 mil, segundo a Polícia Militar. Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), no distrito de São Roque, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, suspeito de furtar equipamentos agrícolas de produtores rurais do município. Os equipamentos furtados são avaliados em mais de R$ 200 mil, segundo a Polícia Civil.
Segundo a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché, a polícia chegou ao suspeito após produtores rurais da região denunciarem vários furtos de implementos agrícolas, defensivos e equipamentos de alto valor.
A equipe da delegacia conseguiu identificar o autor dos furtos e montou um cerco no entorno da propriedade dele. No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir e correr para uma mata próxima, mas foi alcançado e preso.
Na propriedade dele, foram encontrados 90 canos de irrigação com valor de mercado avaliado em mais de R$ 30 mil. Além dos produtos furtados reconhecidos pelas vítimas, foi encontrada uma arma de fogo — que o suspeito alegou ser para defesa pessoal.
Aos policiais, o homem disse que comprou os produtos de uma pessoa, mas não soube informar o nome do vendedor e alegou somente conhecer de “vista”. No entanto, as investigações da Polícia Civil apontam o homem como o principal suspeito de furtar os materiais.
“As diligências realizadas apontam o indivíduo como principal suspeito de receptação e furtos na região, tendo uma propriedade rural que era usada para esconder o material furtado na região. Em interrogatório, ele apenas informou que não tem notas e que alguns produtos eram comprados por meio de anúncios em páginas de rede social, sem qualquer documento que comprove. Entretanto, todos os produtos foram reconhecidos pelas vítimas com o devido registro de boletim”, informou a delegada.
O homem foi autuado pelos crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo. Ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja Também

"Gritei muito”, diz comerciante agredido em assalto a bar em Colatina

Três policiais são presos em operação no ES por participação em homicídio

PM flagra garimpo ilegal em rio de Guaçuí, no Caparaó

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto espírito santo Jaguaré Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Manami Ocean Living
Mercado imobiliário de luxo bate recordes e impulsiona crescimento do alto padrão no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados