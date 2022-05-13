Suspeito de furtar equipamentos agrícolas é preso em Jaguaré

Os equipamentos furtados de propriedades rurais de Jaguaré são avaliados em mais de R$ 200 mil, segundo a Polícia Militar. Crédito: Polícia Civil | Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), no distrito de São Roque, em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , suspeito de furtar equipamentos agrícolas de produtores rurais do município. Os equipamentos furtados são avaliados em mais de R$ 200 mil, segundo a Polícia Civil

Segundo a titular da Delegacia de Jaguaré, delegada Gabriella Zaché, a polícia chegou ao suspeito após produtores rurais da região denunciarem vários furtos de implementos agrícolas, defensivos e equipamentos de alto valor.

A equipe da delegacia conseguiu identificar o autor dos furtos e montou um cerco no entorno da propriedade dele. No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir e correr para uma mata próxima, mas foi alcançado e preso.

Na propriedade dele, foram encontrados 90 canos de irrigação com valor de mercado avaliado em mais de R$ 30 mil. Além dos produtos furtados reconhecidos pelas vítimas, foi encontrada uma arma de fogo — que o suspeito alegou ser para defesa pessoal.

Aos policiais, o homem disse que comprou os produtos de uma pessoa, mas não soube informar o nome do vendedor e alegou somente conhecer de “vista”. No entanto, as investigações da Polícia Civil apontam o homem como o principal suspeito de furtar os materiais.

“As diligências realizadas apontam o indivíduo como principal suspeito de receptação e furtos na região, tendo uma propriedade rural que era usada para esconder o material furtado na região. Em interrogatório, ele apenas informou que não tem notas e que alguns produtos eram comprados por meio de anúncios em páginas de rede social, sem qualquer documento que comprove. Entretanto, todos os produtos foram reconhecidos pelas vítimas com o devido registro de boletim”, informou a delegada.