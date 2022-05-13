Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

"Gritei muito”, diz comerciante agredido em assalto a bar em Colatina

Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, levou socos do criminoso, que, mesmo com a vítima caída no chão, ainda usou banco de madeira para agredi-la na quarta-feira (13)

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 17:48

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 mai 2022 às 17:48
Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, foi agredido com socos e um banco de madeira, durante um assalto em Colatina.
Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, foi agredido com socos e um banco de madeira, durante um assalto em Colatina. Crédito: Wando Fagundes
Com ferimentos na cabeça e no rosto, além de escoriações no corpo, o comerciante Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, relembra os momentos de terror que viveu na noite da última quarta-feira (11). O idoso foi agredido com socos em um assalto ao bar dele, no bairro São Silvano, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Imagens divulgadas pela Polícia Militar registraram toda a ação do criminoso, que, mesmo com a vítima no chão, chegou a agredi-la usando um banco.
“Em momento nenhum ele anunciou que era um assalto. Ele já chegou me agredindo, com muita violência. Eu gritei muito, não sabia o que fazer. Não tive outra reação. Foi chegando algumas pessoas, mas ninguém entendia o que estava acontecendo”, contou Paulo em entrevista para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.
A câmera de segurança que registrou o crime foi instalada pelo comerciante para dar mais segurança ao estabelecimento, mas não intimidou o criminoso. Imagens mostram que o suspeito já entra no local agredindo o idoso pelas costas, com socos.
Mesmo após o comerciante cair, o homem segue com as agressões, usando um banco de madeira. Com o idoso ferido no chão, o criminoso pula o balcão do comércio, rouba o dinheiro que estava no caixa e a carteira da vítima, e foge do local.
Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, foi agredido com socos e um banco de madeira, durante um assalto em Colatina.
Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, foi agredido com socos e um banco de madeira, durante um assalto em Colatina. Crédito: Wando Fagundes
“É muito assustador. Nunca tivemos algo parecido. Eu espero que tenhamos uma proximidade maior com a polícia", afirmou o filho do comerciante, André Oliveira Tardin.
Para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Polícia Militar informou que conseguiu identificar o suspeito pelas imagens registradas pela câmera, e que o mesmo indivíduo teria realizado outro assalto a uma padaria da região. A corporação disse que fez buscas na região logo após o crime, mas o criminoso não foi localizado.
Por nota, a PM destacou que o policiamento na localidade é realizado por equipes de rondas diárias, além da Força Tática. No local, também há uma Base Comunitária que reforça as ações de segurança na região.
"O policiamento foi intensificado na região e a PM solicita que a comunidade auxilie o trabalho da polícia denunciando indivíduos que agem na região por meio do Disque-Denúncia (181). Em casos de ocorrências em andamento ou que acabaram que acontecer, uma viatura deve ser acionada através do Ciodes (190)", finalizou.

Veja Também

Três policiais são presos em operação no ES por participação em homicídio

PM flagra garimpo ilegal em rio de Guaçuí, no Caparaó

Vídeo: idoso, comerciante é agredido em assalto a bar em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Colatina espírito santo Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados