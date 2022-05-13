"Gritei muito”, diz comerciante agredido em assalto a bar em Colatina

Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, foi agredido com socos e um banco de madeira, durante um assalto em Colatina. Crédito: Wando Fagundes

“Em momento nenhum ele anunciou que era um assalto. Ele já chegou me agredindo, com muita violência. Eu gritei muito, não sabia o que fazer. Não tive outra reação. Foi chegando algumas pessoas, mas ninguém entendia o que estava acontecendo”, contou Paulo em entrevista para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste.

A câmera de segurança que registrou o crime foi instalada pelo comerciante para dar mais segurança ao estabelecimento, mas não intimidou o criminoso. Imagens mostram que o suspeito já entra no local agredindo o idoso pelas costas, com socos.

Mesmo após o comerciante cair, o homem segue com as agressões, usando um banco de madeira. Com o idoso ferido no chão, o criminoso pula o balcão do comércio, rouba o dinheiro que estava no caixa e a carteira da vítima, e foge do local.

Paulo Rezende Tardin, de 60 anos, foi agredido com socos e um banco de madeira, durante um assalto em Colatina. Crédito: Wando Fagundes

“É muito assustador. Nunca tivemos algo parecido. Eu espero que tenhamos uma proximidade maior com a polícia", afirmou o filho do comerciante, André Oliveira Tardin.

Para a reportagem da TV Gazeta Noroeste, a Polícia Militar informou que conseguiu identificar o suspeito pelas imagens registradas pela câmera, e que o mesmo indivíduo teria realizado outro assalto a uma padaria da região. A corporação disse que fez buscas na região logo após o crime, mas o criminoso não foi localizado.

Por nota, a PM destacou que o policiamento na localidade é realizado por equipes de rondas diárias, além da Força Tática. No local, também há uma Base Comunitária que reforça as ações de segurança na região.