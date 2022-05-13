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Homens procurando ouro

PM flagra garimpo ilegal em rio de Guaçuí, no Caparaó

Uma balsa, roupas de mergulho e materiais para separação de metal foram apreendidos e levados com os suspeitos para a PF em Cachoeiro. Três homens foram detidos

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 12:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 mai 2022 às 12:34
Polícia Militar flagra garimpo ilegal em rio do Caparaó
Polícia Militar flagra garimpo ilegal em rio do Caparaó Crédito: Divulgação/ PM
Três homens foram flagrados pela Polícia Militar Ambiental na manhã desta sexta-feira (13), na localidade de Cachoeira do Coronel, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó, tentando retirar ouro do rio. Uma balsa, roupas de mergulho e materiais para separação de metal foram apreendidos e levados com os suspeitos para a Polícia Federal, em Cachoeiro de Itapemirim.
Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu às 8h30 após uma denúncia anônima de extração ilegal de mineral, supostamente ouro, no Rio Itabapoana. O local faz divisa com o Estado do Rio de Janeiro.

Polícia Militar flagra garimpo ilegal em rio do Caparaó

Três homens foram surpreendidos na atividade exercendo a atividade ilegal. Durante a ação, a equipe deu voz de prisão em flagrante por descumprimento às leis federais de Crimes Ambientais e contra Patrimônio da União.
No local, os policiais encontraram uma balsa, equipamentos de mergulho, equipamentos de sucessão de cascalho, além de diversos materiais utilizado na prática. Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A assessoria da PF foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou.

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