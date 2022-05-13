PM flagra garimpo ilegal em rio de Guaçuí, no Caparaó

Três homens foram surpreendidos na atividade exercendo a atividade ilegal. Durante a ação, a equipe deu voz de prisão em flagrante por descumprimento às leis federais de Crimes Ambientais e contra Patrimônio da União.

No local, os policiais encontraram uma balsa, equipamentos de mergulho, equipamentos de sucessão de cascalho, além de diversos materiais utilizado na prática. Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim. A assessoria da PF foi procurada pela reportagem, mas ainda não retornou.