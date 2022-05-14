Homem é esfaqueado por adolescente de 15 anos durante discussão na Serra

Um homem de 33 anos foi esfaqueado por um adolescente de 15 na madrugada deste sábado (14) no bairro Residencial Mestre Álvaro, na Serra

O crime aconteceu na calçada de um bar por volta das 2h40. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Já o adolescente, suspeito de golpeá-lo, fugiu do local e não foi encontrado até o momento.

Homem foi esfaqueado em calçada de bar na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

De acordo com a Polícia Militar, o homem esfaqueado é morador de um prédio com várias kitnets, que fica em cima do bar. Antes de ser golpeado pelo adolescente, o homem de 33 anos estava discutindo com um outro jovem, que mora no mesmo local.

Por telefone, a mãe do adolescente, que não quer ser identificada, confirmou que o filho é o autor das facadas. Ela contou que o homem esfaqueado acusou o vizinho de ter furtado roupas dele do varal. Por isso, o adolescente, que é amigo do jovem, entrou na discussão. No meio da briga, o rapaz de 15 anos pegou a faca e golpeou a vítima.

Segundo testemunhas, além de esfaquear o homem, o adolescente também teria dado socos no rosto da namorada da vítima. Em seguida, ele fugiu.

A mãe diz que o filho esta ferido com um corte nas mãos e afirma não saber onde ele está.