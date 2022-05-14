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Violência

Homem é esfaqueado por adolescente de 15 anos durante discussão na Serra

O caso aconteceu na calçada de um bar no bairro Mestre Álvaro, na Serra

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 12:42

Publicado em 

14 mai 2022 às 12:42
Um homem de 33 anos foi esfaqueado por um adolescente de 15 na madrugada deste sábado (14) no bairro Residencial Mestre Álvaro, na Serra.
O crime aconteceu na calçada de um bar por volta das 2h40. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Já o adolescente, suspeito de golpeá-lo, fugiu do local e não foi encontrado até o momento.
Homem foi esfaqueado em calçada de bar na Serra
Homem foi esfaqueado em calçada de bar na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
De acordo com a Polícia Militar, o homem esfaqueado é morador de um prédio com várias kitnets, que fica em cima do bar. Antes de ser golpeado pelo adolescente, o homem de 33 anos estava discutindo com um outro jovem, que mora no mesmo local.
Por telefone, a mãe do adolescente, que não quer ser identificada, confirmou que o filho é o autor das facadas. Ela contou que o homem esfaqueado acusou o vizinho de ter furtado roupas dele do varal. Por isso, o adolescente, que é amigo do jovem, entrou na discussão. No meio da briga, o rapaz de 15 anos pegou a faca e golpeou a vítima.
Segundo testemunhas, além de esfaquear o homem, o adolescente também teria dado socos no rosto da namorada da vítima. Em seguida, ele fugiu.
A mãe diz que o filho esta ferido com um corte nas mãos e afirma não saber onde ele está.
A Polícia Civil investigará o caso por meio da Divisão de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

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