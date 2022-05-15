Um homem morreu após ser golpeado com chave de fenda e facão em um bar na comunidade de Burarama, em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Espírito Santo, na noite de sábado (14). De acordo com a Polícia Militar, ele chegou a ser socorrido pela própria esposa em um carro particular, mas não resistiu aos ferimentos.
Testemunhas afirmaram à reportagem que os dois homens conversavam em frente ao estabelecimento, quando o agressor levou a vítima à força até o banheiro do bar, onde foi golpeada. Após o crime, o suspeito foi até um tanque que fica atrás do bar e lavou os vestígios de sangue do facão e da chave de fenda. Em seguida, foi em casa, trocou de camisa e retornou ao local do crime, onde foi contido por populares até a chegada da PM.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por meio cruel e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim. A motivação do crime e os nomes do preso e da vítima não foram divulgados.
O corpo da vítima foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
Agressão em bar termina em morte em Cachoeiro de Itapemirim