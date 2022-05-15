Agressão em bar termina em morte em Cachoeiro de Itapemirim

Testemunhas afirmaram à reportagem que os dois homens conversavam em frente ao estabelecimento, quando o agressor levou a vítima à força até o banheiro do bar, onde foi golpeada. Após o crime, o suspeito foi até um tanque que fica atrás do bar e lavou os vestígios de sangue do facão e da chave de fenda. Em seguida, foi em casa, trocou de camisa e retornou ao local do crime, onde foi contido por populares até a chegada da PM.