Motorista é baleado e tem carro 'metralhado' em Vitória

Nesta manhã (15), policiais militares foram acionados para irem ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória, verificar a informação de disparo de arma de fogo. No local, a equipe constatou que um indivíduo teria sido baleado enquanto dirigia o seu veículo próximo ao PA. O carro da vítima também foi atingido, além de outros veículos que estavam na rua. Após receber os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento, o indivíduo foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A Polícia Civil foi acionada.