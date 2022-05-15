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Praia do Suá

Motorista é baleado e tem carro 'metralhado' em Vitória

Moradores da região disseram ter escutado cerca de 50 tiros, sendo que pelo menos 20 acertaram o veículo do motorista; mesmo ferido, ele conseguiu pedir ajuda

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 11:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2022 às 11:44
Carro de motorista de aplicativo foi alvejado durante tiroteio em Vitória
Cerca de 20 tiros atingiram carro de motorista de aplicativo Crédito: Aurélio de Freitas
Um motorista de 46 anos que passava perto do Pronto Atendimento (PA) da Praia da Suá, em Vitória, foi baleado e teve o carro atingido por diversos tiros de arma de fogo, por volta das 5h30 deste domingo (15). Um dos disparos atingiu o pescoço da vítima, que mesmo ferida, conseguiu sair do veículo e pedir ajuda. 
Segundo apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, moradores da região disseram ter ouvido cerca de 50 tiros, sendo que pelo menos 20 acertaram o carro. Mesmo baleado, o motorista — que trabalha com corridas por meio de aplicativo — ligou para o irmão para relatar o que tinha acontecido, parou o carro e entrou no PA para pedir ajuda.
A vítima recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no local e depois foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Mais informações sobre o estado de saúde do motorista não foram divulgadas.

OUTROS VEÍCULOS ATINGIDOS

A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência e informou que além do carro do motorista, outros veículos que estavam na rua foram atingidos pelos tiros. 
A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

O que diz a PM | Na íntegra

Nesta manhã (15), policiais militares foram acionados para irem ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória, verificar a informação de disparo de arma de fogo. No local, a equipe constatou que um indivíduo teria sido baleado enquanto dirigia o seu veículo próximo ao PA. O carro da vítima também foi atingido, além de outros veículos que estavam na rua. Após receber os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento, o indivíduo foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A Polícia Civil foi acionada.

O que diz a PC | Na íntegra

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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