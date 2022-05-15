Motorista é baleado e tem carro 'metralhado' em Vitória

OUTROS VEÍCULOS ATINGIDOS
O que diz a PM | Na íntegra
Nesta manhã (15), policiais militares foram acionados para irem ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, em Vitória, verificar a informação de disparo de arma de fogo. No local, a equipe constatou que um indivíduo teria sido baleado enquanto dirigia o seu veículo próximo ao PA. O carro da vítima também foi atingido, além de outros veículos que estavam na rua. Após receber os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento, o indivíduo foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. A Polícia Civil foi acionada.
O que diz a PC | Na íntegra
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e até o momento nenhum suspeito foi detido. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.