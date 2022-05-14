Paciente é estuprada em clínica psiquiátrica de Vitória

O caso está sendo investigado pela equipe da Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM) Crédito: Vitor Jubini

Atualização Após a publicação desta matéria, a Polícia Civil informou que autuou o suspeito por estupro. Título e texto da reportagem foram atualizados.

Uma paciente de uma clínica psiquiátrica de Vitória foi estuprada por outro paciente, na madrugada deste sábado (14). De acordo com informações passadas pelo advogado da vítima, o homem entrou no quarto em que a mulher de 38 anos dormia e ela acordou durante o ato sexual. A família afirma não ter sido acionada em nenhum momento e, apenas quando a irmã da paciente chegou ao local para uma visita, tomou conhecimento da situação.

A mulher foi internada na clínica, localizada no bairro Joana D'Arc, em Vitória, para tratamento há aproximadamente um mês. Segundo o relato da vítima, repassado pelo advogado Israel Domingos Jorio, ela havia sido medicada, como de costume, para dormir. Por volta de meia-noite, outro paciente entrou no quarto em que ela estava e teria abusado da mulher, que acordou já durante o ato.

Ainda de acordo com Israel Jorio, a vítima procurou rapidamente funcionários do local, que a medicaram novamente e disseram para ela ir dormir. Apenas às 3h a acordaram para ser levada a um hospital, onde a equipe médica acionou a polícia e a mulher chegou a tomar um coquetel para protegê-la de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O advogado conta ainda que, somente às 8h30 deste sábado (14), ao chegar para uma visita de costume, a irmã da paciente soube do abuso. Além de toda a tensão, a família afirma não ter sido contactada sobre o caso e diz que a clínica ofereceu alta à paciente após o episódio.

"A irmã dela foi fazer uma visita e ficou sabendo. Quando ela chegou, a família do acusado já estava na clínica, mas eles (família da vítima) não estavam sabendo. A família não foi comunicada em nenhum momento", ressalta o advogado da paciente.

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito, de 43 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Assim que receber alta médica, será encaminhado para ao Complexo de Xuri, em Vila Velha.

O QUE DIZ A CLÍNICA