Cachoeiro tem aumento de roubos e furtos de veículos em relação a 2021

O número de roubos e furtos de carros e motos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, aumentou nos quatro primeiros meses deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), de janeiro a abril de 2022, foram contabilizados 179 crimes do tipo na cidade, enquanto em 2021 foram 145 registros. Em entrevista à TV Gazeta Sul, moradores reclamam de insegurança no município.
Robson Paulucio teve a motocicleta furtada em Cachoeiro há pouco tempo. “Em menos de duas horas, eu saí de casa para estar realizando uma prova na faculdade, e no período de uma hora, uma hora e meia, tive o veículo furtado”, explicou. Segundo o estudante, ele estava com a moto há somente seis meses. “Infelizmente essa estatística só vem aumentando na cidade”, destacou.
São vários registros de motos furtadas no município. Na última segunda-feira (9), câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que uma moto foi furtada no estacionamento de um supermercado no bairro Santo Antônio. A vítima é funcionária do estabelecimento e disse que o suspeito entrou e observou a movimentação no local antes de cometer o crime.
Carros também são alvo dos criminosos. No final do último mês, câmeras registraram quando um carro foi roubado em um assalto no bairro Gilberto Machado. O vídeo mostra dois criminosos entrando no veículo e obrigando os ocupantes a saírem do automóvel.
O instalador Clovis Alves de Lima, também morador de Cachoeiro, teme ser mais uma vítima nessa estatística. "Eu paro sempre em um lugar mais tranquilo e deixo alguém olhando meu veículo, minha esposa ou meu filho, porque, senão, podemos perder o único bem que temos”, disse.
AUMENTO DE 18% DE JANEIRO A ABRIL DESTE ANO
Em 2021, foram contabilizados 145 furtos e roubos se carros e motos nos quatro primeiros meses, enquanto em 2022 o número saltou para 179 de janeiro a abril, um aumento de cerca de 18% desse tipo de crime em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com dados da Polícia Militar, metade desses veículos foi recuperada e devolvida aos donos. O capitão Daniel Simonell, da PM, informou que a taxa de recuperação de veículos furtados ou roubados é de 50%. “É importante dizer que, a cada dois veículos roubados, conseguimos resgatar um”, divulgou.
A Polícia Militar afirma que algumas dicas simples podem evitar que as pessoas sejam vítimas desse tipo de crime. “É preciso evitar ficar em lugar ermo no carro, que não tem muitas pessoas em volta, mas, o principal é não reagir a nenhum tipo de assalto, pois a vida é o maior patrimônio que temos”, concluiu.