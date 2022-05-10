Cachoeiro tem aumento de roubos e furtos de veículos em relação a 2021

O número de carros e motos roubados aumentou em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Luiz Gonçalves e Diego Gomes

Robson Paulucio teve a motocicleta furtada em Cachoeiro há pouco tempo. “Em menos de duas horas, eu saí de casa para estar realizando uma prova na faculdade, e no período de uma hora, uma hora e meia, tive o veículo furtado”, explicou. Segundo o estudante, ele estava com a moto há somente seis meses. “Infelizmente essa estatística só vem aumentando na cidade”, destacou.

O instalador Clovis Alves de Lima, também morador de Cachoeiro, teme ser mais uma vítima nessa estatística. "Eu paro sempre em um lugar mais tranquilo e deixo alguém olhando meu veículo, minha esposa ou meu filho, porque, senão, podemos perder o único bem que temos”, disse.

Uma moto foi furtada, na última segunda-feira (9), em um estacionamento de supermercado de Cachoeiro Crédito: Imagem de videomonitoramento

AUMENTO DE 18% DE JANEIRO A ABRIL DESTE ANO

Em 2021, foram contabilizados 145 furtos e roubos se carros e motos nos quatro primeiros meses, enquanto em 2022 o número saltou para 179 de janeiro a abril, um aumento de cerca de 18% desse tipo de crime em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com dados da Polícia Militar , metade desses veículos foi recuperada e devolvida aos donos. O capitão Daniel Simonell, da PM, informou que a taxa de recuperação de veículos furtados ou roubados é de 50%. “É importante dizer que, a cada dois veículos roubados, conseguimos resgatar um”, divulgou.