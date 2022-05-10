Vídeo: moto é roubada no estacionamento de supermercado de Cachoeiro

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que uma moto foi furtada no estacionamento de um supermercado no bairro Santo Antônio, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , nesta segunda-feira (9). Segundo a vítima, que trabalha no estabelecimento, o suspeito entrou no local, observou a movimentação ao redor, e, em seguida, saiu para efetuar o furto.

Segundo a Polícia Militar , a vítima disse que, por meio das imagens registradas, viu o momento em que o suspeito entrou no estabelecimento. Segundo relato dela aos militares, o homem conversou com funcionários e, depois, prosseguiu para o estacionamento, onde cobriu a cabeça com uma blusa e, cerca de 10 minutos depois, saiu levando a moto. A corporação disse que fez buscas na região, mas não localizou o criminoso e o veículo.

Para a reportagem de A Gazeta, a funcionária do supermercado contou que chegou de moto para trabalhar às 12h15, e, no fim do expediente, por volta de 20h40, notou que o veículo não estava mais no local onde ela havia deixado. “Foi aí que procurei as câmeras de videomonitoramento do supermercado”, disse.

Segundo a vítima, pelas imagens, ela não conhece o indivíduo que furtou a moto dela, mas o criminoso parecia saber exatamente qual veículo ele ia furtar. “Antes, ele entrou no supermercado, perguntou onde era o bebedouro, ficou observado o local e depois saiu. Ele foi atrás da moto no estacionamento, como se já soubesse que ela era minha. Ele viu que eu estava trabalhando e foi direto para a minha moto”, relatou.

Segundo a mulher, a moto era o único meio de transporte utilizado por ela para ir trabalhar. A vítima disse que também trabalha como cabeleireira. “Espero que minha moto seja recuperada”, finalizou.

Polícia Civil disse (PC), em nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. “Até o momento nenhum suspeito foi detido e a moto não consta como recuperada”, comunicou.