Vídeo: motociclista morre após bater em poste em Cachoeiro

Um motociclista de 25 anos morreu ao bater em um poste na madrugada desta segunda-feira (9), na Rua Maurilio Coelho, no bairro Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma mulher, que estava na garupa, ficou ferida e foi socorrida para a Santa Casa de Cachoeiro. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o rapaz havia recebido benefício da saída temporária do Dia das Mães, na última quarta-feira (4).
Imagens de câmeras de segurança na rua mostram o acidente, por volta da 1h. O motociclista, identificado por Jordy Vaillant de Almeida, de 25 anos, faz uma manobra, perde o controle e acaba acertando um poste. Com o impacto, piloto e garupa são lançados no chão. Jordy, de acordo com a Sejus, havia recebido benefício da 'saidinha' do Dia das Mães, na última quarta-feira (04).
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, segundo a Polícia Militar, e confirmou a morte do rapaz. Já a jovem, foi levada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e segue internada no pronto-socorro.
Ainda de acordo com o registro da polícia, quando os militares chegaram ao local, a motocicleta envolvida no acidente não se encontrava mais lá. Uma testemunha contou que, logo após a batida, apareceu um veículo com um reboque e removeu a moto.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim vai apurar as circunstâncias do fato.