Vídeo: motociclista morre após bater em poste em Cachoeiro

Imagens de câmeras de segurança na rua mostram o acidente, por volta da 1h. O motociclista, identificado por Jordy Vaillant de Almeida, de 25 anos, faz uma manobra, perde o controle e acaba acertando um poste. Com o impacto, piloto e garupa são lançados no chão. Jordy, de acordo com a Sejus, havia recebido benefício da 'saidinha' do Dia das Mães, na última quarta-feira (04).