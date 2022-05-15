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Violência

Homem é morto a tiros após sair de festa em Viana

Crime aconteceu na madrugada deste domingo (15). Lucas José dos Reis de 30 anos era morador de Vitória e deixa um filho de sete anos

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2022 às 19:04
Lucas José dos Reis de 30 anos era morador de Vitória e deixou um filho de sete anos
Lucas José dos Reis, de 30 anos, era morador de Vitória e deixa um filho de sete anos Crédito: Acervo pessoal
Um homem identificado como Lucas José dos Reis, de 30 anos, foi morto à tiros na madrugada deste domingo (15), em Viana, na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no bairro Canaã, por volta de 00h05. A vítima foi atingida por três disparos: um no pescoço, outro no peito e o terceiro na cabeça.
Familiares contaram que Lucas era morador de Vitória e estava em uma festa da família da esposa, com quem ele se relacionava há cerca de 10 anos. Segundo a família, na festa ele se envolveu em uma discussão e decidiu ir embora, mas no caminho foi assassinado. 
Lucas deixa um filho de sete anos. O velório está previsto para a noite deste domingo em Vitória e o enterro será no Cemitério de Maruípe nesta segunda-feira (16).
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do g1 ES e TV Gazeta

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