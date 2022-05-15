Homem é morto a tiros após sair de festa em Viana

Lucas José dos Reis, de 30 anos, era morador de Vitória e deixa um filho de sete anos Crédito: Acervo pessoal

Um homem identificado como Lucas José dos Reis, de 30 anos, foi morto à tiros na madrugada deste domingo (15), em Viana , na Grande Vitória . De acordo com a Polícia Civil , o crime aconteceu no bairro Canaã, por volta de 00h05. A vítima foi atingida por três disparos: um no pescoço, outro no peito e o terceiro na cabeça.

Familiares contaram que Lucas era morador de Vitória e estava em uma festa da família da esposa, com quem ele se relacionava há cerca de 10 anos. Segundo a família, na festa ele se envolveu em uma discussão e decidiu ir embora, mas no caminho foi assassinado.

Lucas deixa um filho de sete anos. O velório está previsto para a noite deste domingo em Vitória e o enterro será no Cemitério de Maruípe nesta segunda-feira (16).

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.