Carro e drogas são apreendidos em ação da Guarda de Vila Velha

Guarda de Vila Velha apreende 44 quilos de drogas e um carro Crédito: Guarda de Vila Velha

Uma ação da Guarda de Vila Velha terminou com a apreensão de um veículo e 45 tabletes de material semelhante à maconha, o equivalente a aproximadamente 44 quilos, na tarde deste domingo (15), no bairro Ataíde, na Grande Vitória . Os suspeitos que estavam no carro conseguiram fugir, já o produto apreendido foi entregue à Polícia Civil.

Uma equipe de motopatrulha da Guarda de Vila Velha monitorava o bairro Ataíde quando os agentes avistaram um veículo com alguns sinais de possível clone. Ao tentar realizar a abordagem, o carro não parou.

Segundo a guarda, em determinado momento do acompanhamento, a pessoa que estava atrás no veículo abriu a porta e dispensou uma caixa com vários tabletes de substância similar à maconha.

O material foi recolhido e os agentes continuaram acompanhando os indivíduos. No entanto, os suspeitos conseguiram entrar em uma rua sem saída e fugir. A guarda conseguiu apreender a droga e o carro. Foi constatado que realmente se tratava de um veículo com restrição de furto e roubo. Todo o material foi entregue na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.