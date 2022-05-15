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44 quilos

Carro e drogas são apreendidos em ação da Guarda de Vila Velha

Ação da Guarda de Vila Velha ocorreu na tarde deste domingo (15) no bairro Ataíde; suspeitos conseguiram fugir e o material apreendido foi levado para a delegacia
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 mai 2022 às 17:26

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 17:26

Guarda de Vila Velha apreende 44 quilos de drogas e um carro
Guarda de Vila Velha apreende 44 quilos de drogas e um carro Crédito: Guarda de Vila Velha
Uma ação da Guarda de Vila Velha terminou com a apreensão de um veículo e 45 tabletes de material semelhante à maconha, o equivalente a aproximadamente 44 quilos, na tarde deste domingo (15), no bairro Ataíde, na Grande Vitória. Os suspeitos que estavam no carro conseguiram fugir, já o produto apreendido foi entregue à Polícia Civil.
Uma equipe de motopatrulha da Guarda de Vila Velha monitorava o bairro Ataíde quando os agentes avistaram um veículo com alguns sinais de possível clone. Ao tentar realizar a abordagem, o carro não parou.
Segundo a guarda, em determinado momento do acompanhamento, a pessoa que estava atrás no veículo abriu a porta e dispensou uma caixa com vários tabletes de substância similar à maconha.
O material foi recolhido e os agentes continuaram acompanhando os indivíduos. No entanto, os suspeitos conseguiram entrar em uma rua sem saída e fugir. A guarda conseguiu apreender a droga e o carro. Foi constatado que realmente se tratava de um veículo com restrição de furto e roubo. Todo o material foi entregue na 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
Em nota, a Polícia Civil informou que ocorrência foi entregue pela Guarda Municipal de Vila Velha sem conduzidos à delegacia do município. "As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas", destacou o texto. O veículo apreendido, por sua vez, foi encaminhado ao pátio de uma empresa credenciada.

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