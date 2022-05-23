Vídeo: luta corporal e tiros em tentativa de assalto na Praia do Canto

As imagens mostram quando um jovem entra na loja, às 16h20, e conversa com um funcionário. Segundos depois, outro suspeito entra no local, armado, e anuncia o roubo. Um segurança da loja reage e inicia luta corporal com o segundo criminoso. Nesse momento, um terceiro indivíduo, que estava do lado de fora do estabelecimento, atira e atinge a porta de vidro da loja. Em seguida, os suspeitos fogem do local, efetuando disparos. Em contato com a reportagem da TV Gazeta, o proprietário relatou que apesar do susto, nenhum aparelho eletrônico foi levado pelo grupo.