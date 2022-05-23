Vídeo: luta corporal e tiros em tentativa de assalto na Praia do Canto

Uma tentativa de assalto a uma loja de celulares na Praia do Canto, em Vitória, terminou com tiros disparados na Avenida Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (23). Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação.
As imagens mostram quando um jovem entra na loja, às 16h20, e conversa com um funcionário. Segundos depois, outro suspeito entra no local, armado, e anuncia o roubo. Um segurança da loja reage e inicia luta corporal com o segundo criminoso. Nesse momento, um terceiro indivíduo, que estava do lado de fora do estabelecimento, atira e atinge a porta de vidro da loja. Em seguida, os suspeitos fogem do local, efetuando disparos. Em contato com a reportagem da TV Gazeta, o proprietário relatou que apesar do susto, nenhum aparelho eletrônico foi levado pelo grupo.
A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada para a ocorrência na tarde desta segunda-feira, por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que recebeu a informação de que havia um roubo em andamento em uma loja de celular na Praia do Canto. Segundo a corporação, policiais foram ao local e constataram que se tratou de uma tentativa de roubo.
Segundo a corporação, a arma usada pelo segundo suspeito que entrou na loja é um revólver calibre 38. "Os suspeitos efetuaram disparos, que atingiram uma vidraça. Um vendedor estava trancado em um cômodo do estabelecimento. Os indivíduos fugiram em um veículo e não foram encontrados", informou a PM.