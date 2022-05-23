Mercado imobiliário de Vila Velha cresce e atrai novos empreendimentos

Bairro Jockey de Itaparica tem sido a direção do crescimento de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Nesta segunda-feira (23), Vila Velha celebra seus 487 anos e demonstra que tem potencial para novos moradores. Isso porque o município tem continuado sua curva ascendente de valorização , mesmo com a expectativa de um arrefecimento de vendas do mercado , comparando com o ano de 2021. Dados recentes do índice FipeZap mostram que o município canela-verde já valorizou 5,32% somente este ano, ficando na frente de mercados consolidados como o de São Paulo (2,02%), Rio de Janeiro (que registrou queda de 2,09%) e até mesmo Balneário Camboriú (3,2%), uma das cidades que esteve entre as mais valorizadas do mercado nacional, no ano passado.

Dados do 38º Censo do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES) mostram que o município foi o que mais teve unidades entregues no último ano , totalizando 1.193, seguido de Vitória, com 147 e em terceiro, Serra, com 90. Ao todo, foram concluídos 8 empreendimentos em Vila Velha de julho a dezembro de 2021, em Vitória, 4 e na Serra, 2.

Segundo o diretor da Associação das Empresa do Mercado Imobiliário (Ademi-ES), Alessandro Torezani, a adequação aos preços do mercado tem gerado essa valorização, mas também por ainda haver muitos espaços para crescer, como a região do Jóquei, atualmente a bola da vez para o mercado.

"Temos ali um conjunto de fatores benéficos que auxiliam nessa alta visualização dos compradores, como infraestrutura viária planejada (ruas largas), facilidade de acessos a outros bairros e municípios, proximidade a terminais de ônibus e à Rodoviária, terreno planos, proximidade a shopping com vários serviços e a faculdades" Alessandro Torezani - Diretor da Ademi-ES

Para ele, isso também fez com que as empresas visualizassem outras oportunidades, elevando o padrão de seus produtos na região. O empresário do setor e diretor da Chiabai Imóveis, Fábio Chiabai, também compartilha essa visão, já que a valorização do município tem contribuído para trazer novos investimentos. Prova disso é que o município vai abrigar um dos empreendimentos mais altos do Estado, cujo valor geral de vendas (VGV) fica na ordem de R$ 1,5 bilhão, afirma Chiabai.

“Com isso, o município começa a atrair novos comércios e negócios, assim como restaurantes de alta gastronomia, que já estão sondando o município para se instalar. A região do Jockey de Itaparica está em crescimento acelerado e marcas famosas e de alto padrão estão indo para o município, de olho nesse novo público”, diz.

“CIDADE PRONTA”

Para o diretor comercial e sócio da Grand Construtora, Gustavo Rezende, Vila Velha é uma “cidade pronta para se morar há muito tempo”. Segundo ele, era questão de tempo até que o mercado imobiliário começasse a investir em produtos mais sofisticados no município. Exemplo disso é o Taj Home Resort, localizado em Jockey de Itaparica, que além de contar com lazer de resort, será um dos prédios mais alto do Estado e com foco no luxo.

“Enxergando essa competência de Vila Velha, que já é um dos melhores lugares para se morar no Espírito Santo e de se tornar uma referência no Brasil, há muitos anos estudamos o Taj Home Resort, lançamos em 2021. Com o empreendimento, as pessoas começaram a enxergar o Espírito Santo como uma rota de luxo, principalmente Vila Velha”, afirma.

Para a diretora da Kemp Engenharia, Rubia Zanelato, a tendência é que o município continue sua valorização crescente, já que há ainda grande oferta de terrenos extensos para se construir e também próximos ao mar, com preços competitivos. “Além disso, há espaço para a criação de bairros planejados. A cidade ainda tem um grande potencial de desenvolvimento turístico e econômico”, explica.

O diretor-presidente da Galwan, José Luís Galvêas Loureiro, também destaca a oferta de terrenos no município, principalmente na direção da Barra do Jucu, que é para onde a cidade está crescendo. "Está havendo uma valorização dessa região que vai do final da praia de Itaparica até a Barra do Jucu, com lançamentos de condomínios verticais", avalia.

Cidade deve crescer também em direção à Barra do Jucu Crédito: Vitor Jubini

E também deu destaque para a velocidade de vendas dos imóveis no município, com o exemplo de um dos lançamentos da construtora, que esgotou as unidades em tempo recorde, conta. “Isso nos animou para lançar até julho o Residencial Jardins de Verona, na Alameda do Amor, em Itapuã”, adianta.

AÇÕES MUNICIPAIS

Outro fator que tem contribuído para a valorização e notoriedade do município dentro do mercado imobiliário tem sido as ações por parte do poder público. “A administração pública tem enxergado que melhorar a infraestrutura viária, energia elétrica e saneamento básico das áreas periféricas é fundamental para uma melhor qualidade de vida dos consumidores de produtos mais econômicos”, avalia o diretor da Ademi-ES, Alessandro Torezani.

Para ele, o município tem outras áreas que devem atrair empreendimentos de alto padrão e também econômicos. “Vila Velha ainda tem muito a crescer. Mas isso ocorrerá de forma gradual, as empresas vão adensando, à medida que o mercado vai aceitando e valorizando o local. Já os econômicos devem se concentrar em áreas mais ao largo da costa, onde os terrenos ainda tem valor mais atrativo”, avalia.

ALGUNS EMPREENDIMENTOS

TAJ HOME RESORT

Taj Home Resort tem área de lazer e serviços com estrutura de resort Crédito: Grand Construtora/ Divulgação

Realização: Grand Construtora

Grand Construtora Localização: Jockey de Itaparica

Jockey de Itaparica Características: apartamento de 3 quartos, com 3 suítes e 3 vagas de garagem, com até 176m². E apartamento com 4 quartos, 4 suítes e 4 vagas de garagem com até 295m². Total de 390 unidades. Área de lazer e serviços semelhante a um resorts 5 estrelas dispondo de quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de 1.000m², piscina indoor aquecida, entre outros. E ainda espaço pet, mercearia 24hr, box cross training e um beach club localizado na frente da praia para dar suporte aos moradores.

apartamento de 3 quartos, com 3 suítes e 3 vagas de garagem, com até 176m². E apartamento com 4 quartos, 4 suítes e 4 vagas de garagem com até 295m². Total de 390 unidades. Área de lazer e serviços semelhante a um resorts 5 estrelas dispondo de quadras poliesportivas, quadras de tênis, quadra de squash, spa, spinning, academia, brinquedoteca, adega, piscina com mais de 1.000m², piscina indoor aquecida, entre outros. E ainda espaço pet, mercearia 24hr, box cross training e um beach club localizado na frente da praia para dar suporte aos moradores. Valor: não informado.

VISTA DA BARRA

O Vista da Barra tem apartamentos de 2 quartos com suíte, 2 quartos e 2 quartos com escritório Crédito: Morar Construtora/Divulgação

Realização: Morar Construtora

Morar Construtora Localização: Santa Paula II, Barra do Jucu

Santa Paula II, Barra do Jucu Características: apartamentos de 2 quartos com suíte, 2 quartos e 2 quartos com escritório, com metragem de 45,28m² a 54,61m². Lazer com estrutura de condomínio-clube, com 1,4 mil m² com piscinas adulto e infantil, salões de festa. Paisagismo e previsão de instalação para recarga de carro elétrico.

apartamentos de 2 quartos com suíte, 2 quartos e 2 quartos com escritório, com metragem de 45,28m² a 54,61m². Lazer com estrutura de condomínio-clube, com 1,4 mil m² com piscinas adulto e infantil, salões de festa. Paisagismo e previsão de instalação para recarga de carro elétrico. Valor: a partir de R$ 213.928,09.

VILLA SANTA INÊS RESIDENCIAL CLUBE

O Villa Santa Inês Residencial Clube tem três torres com apartamentos de 2 quartos e 2 quartos com suíte Crédito: De Martin Construtora/Divulgação

Realização: De Martin Construtora

De Martin Construtora Localização: Santa Inês, Vila Velha

Santa Inês, Vila Velha Características: três torres com apartamentos de 2 quartos e 2 quartos com suíte. Na primeira torre, foram entregues 112 apartamentos. A torres 2 e 3 estão em obras avançadas. Área privativa de 45,08m² a 50,77m². Lazer com piscina adulto, piscina infantil, sauna, quadra recreativa, parquinho, salão de festas, churrasqueiras com forno de pizza. Mall com 59 lojas.

três torres com apartamentos de 2 quartos e 2 quartos com suíte. Na primeira torre, foram entregues 112 apartamentos. A torres 2 e 3 estão em obras avançadas. Área privativa de 45,08m² a 50,77m². Lazer com piscina adulto, piscina infantil, sauna, quadra recreativa, parquinho, salão de festas, churrasqueiras com forno de pizza. Mall com 59 lojas. Preços: a partir de R$ 233.831,27 com entrada parcelada em até 48 meses.

MARES DA COSTA

Mares da Costa, na Praia da Costa, possui três torres com entradas independentes para ruas diferentes Crédito: Javé/Divulgação

Realização: Javé Construtora

Javé Construtora Localização: Praia da Costa

Praia da Costa Características: o empreendimento tem três torres, cada uma com entrada independente.

o empreendimento tem três torres, cada uma com entrada independente. Torre São Gabriel: entrada pela Avenida Gil Veloso. Terá 10 unidades com um apartamento por andar de área privativa de 253,73m², 4 vagas por apartamento. Lazer coletivo na cobertura com espaço gourmet, churrasqueira, sauna com acesso direto à piscina, solarium.

entrada pela Avenida Gil Veloso. Terá 10 unidades com um apartamento por andar de área privativa de 253,73m², 4 vagas por apartamento. Lazer coletivo na cobertura com espaço gourmet, churrasqueira, sauna com acesso direto à piscina, solarium. Torre São Rafael: entrada pela rua Lúcio Bacelar. Serão 30 unidades de 4 quartos com 3 suítes e área privativa a partir e 110,44m². Lazer na cobertura com piscina adulto e infantil, churrasqueira, brinquedoteca, playgound, espaço gourmet, salão de jogos e solarium.

entrada pela rua Lúcio Bacelar. Serão 30 unidades de 4 quartos com 3 suítes e área privativa a partir e 110,44m². Lazer na cobertura com piscina adulto e infantil, churrasqueira, brinquedoteca, playgound, espaço gourmet, salão de jogos e solarium. Torre São Miguel: entrada pela rua Desembargador Augusto Botelho. Serão 40 unidades de 4 quartos com 2 suítes e área privativa a partir de 112,68m². Lazer na cobertura com piscina adulto e infantil, churrasqueira, espaço gourmet, salão de jogos, playground e solarium.

entrada pela rua Desembargador Augusto Botelho. Serão 40 unidades de 4 quartos com 2 suítes e área privativa a partir de 112,68m². Lazer na cobertura com piscina adulto e infantil, churrasqueira, espaço gourmet, salão de jogos, playground e solarium. Valor: não divulgado.

PRAIA BOULEVARD

O Praia Boulevard tem unidades de 2 quartos com suíte Crédito: Argo Construtora/Divulgação

Realização: Argo Construtora

Argo Construtora Localização: Rua Coronel Otto Neto, Jockey de Itaparica, Vila Velha.

Rua Coronel Otto Neto, Jockey de Itaparica, Vila Velha. Características: apartamentos de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com praças das mães e da música, churrasqueiras, playground, quadra esportiva, praça gourmet, salão de festas, fitness, espaço gourmet, praça pet, piscinas adulto e infantil, deque e sauna com acesso à piscina.

apartamentos de 2 quartos com suíte e uma vaga de garagem. Lazer com praças das mães e da música, churrasqueiras, playground, quadra esportiva, praça gourmet, salão de festas, fitness, espaço gourmet, praça pet, piscinas adulto e infantil, deque e sauna com acesso à piscina. Preço: a partir de R$ 448.700 (referente à unidade 1001). Oferta válida até 31/05/2022 ou enquanto durar o estoque.

LAGUNA PARK

Vista aérea do Laguna Park, loteamento da CBL em Vila Velha Crédito: CBL/Divulgação

Realização: Lotes CBL

Localização: Vale Encantado

Vale Encantado Características: lotes a partir de 250m² e fácil acesso às principais vias (a 10 minutos da praia de Itaparica e a 5 minutos de carro do shopping mais próximo). Será entregue com infraestrutura completa (água, luz, tratamento de esgoto, pavimentação, etc).

lotes a partir de 250m² e fácil acesso às principais vias (a 10 minutos da praia de Itaparica e a 5 minutos de carro do shopping mais próximo). Será entregue com infraestrutura completa (água, luz, tratamento de esgoto, pavimentação, etc). Valor: não informado.

VERANO

Verano tem unidades de 2 e 3 quartos com suíte Crédito: Épura/Divulgação

Realização: Épura

Épura Localização: Residencial Coqueiral. Unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com área privativa de 50,14m² a 64,36m². Lazer com estrutura de clube, com piscina, churrasqueiras, áreas de convivência e quadra gramada.

Residencial Coqueiral. Unidades de 2 e 3 quartos com suíte, com área privativa de 50,14m² a 64,36m². Lazer com estrutura de clube, com piscina, churrasqueiras, áreas de convivência e quadra gramada. Valor: a partir R$ 247 mil (2 quartos) e a partir de R$ 312 mil (3 quartos).

COSTA NOVA

O condomínio Costa Mare terá duas torres, com 120 apartamentos no total Crédito: Opportunity/Divulgação

Realização: Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário

Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário Construção: Impacto engenharia

Impacto engenharia Localização: Rodovia do Sol, s/n, Itaparica

Rodovia do Sol, s/n, Itaparica Características: Condomínio Costa Mare com 120 apartamentos de 4 suítes, com até 188m², e 3 vagas de garagem e 6 coberturas com metragens de até 342m², com 6 ou 7 vagas para veículos. Lazer com piscina adulto com raia, piscina infantil, deque piscina, bangalôs, deque seco, deque molhado, playground, jogos teen, salão de festas jovem, quadra recreativa, quadra de tênis, salão de festas adulto, jogos adultos gourmet, vinho churrasqueira, gourmet burger, pet park, cine kids teen, brinquedoteca, fitness, pilates e yoga, espaço coworking, spa/espaço mulher, redário, beach point, estúdio youtuber, espaço Wi-Fi, bicicletário, lounge locker bike, pista de cooper, beach arena, garage band, pet play, pet wash, artes marciais, quadra de squash e oficina compartilhada.

Condomínio Costa Mare com 120 apartamentos de 4 suítes, com até 188m², e 3 vagas de garagem e 6 coberturas com metragens de até 342m², com 6 ou 7 vagas para veículos. Lazer com piscina adulto com raia, piscina infantil, deque piscina, bangalôs, deque seco, deque molhado, playground, jogos teen, salão de festas jovem, quadra recreativa, quadra de tênis, salão de festas adulto, jogos adultos gourmet, vinho churrasqueira, gourmet burger, pet park, cine kids teen, brinquedoteca, fitness, pilates e yoga, espaço coworking, spa/espaço mulher, redário, beach point, estúdio youtuber, espaço Wi-Fi, bicicletário, lounge locker bike, pista de cooper, beach arena, garage band, pet play, pet wash, artes marciais, quadra de squash e oficina compartilhada. Valor: partir de R$ 1.280.000.

WAGNER REZENDE

Wagner Rezende tem 2 quartos com uma vaga de garagem Crédito: Barbosa Barros/Divulgação

Realização: Barbosa Barros

Barbosa Barros Localização: Rua Milton Caldeira, 480, Itapuã

Rua Milton Caldeira, 480, Itapuã Características: 2 quartos com uma vaga de garagem, área privativa de 60m² a 67m². Lazer nos andares superiores com área fitness, brinquedoteca, churrasqueira, piscina, sauna, salão de festa/espaço gourmet.

2 quartos com uma vaga de garagem, área privativa de 60m² a 67m². Lazer nos andares superiores com área fitness, brinquedoteca, churrasqueira, piscina, sauna, salão de festa/espaço gourmet. Valor: a partir de R$ 389 mil.

ILHA DE MIKONOS

Ilha de Mikonos da Kemp Engenharia está localizado na Rodovia do Sol, Praia de Itaparica Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

Realização: Kemp Engenharia

Kemp Engenharia Localização: Rodovia do Sol, s/nº, lotes 6 e 7 da quadra 39, Praia de Itaparica

Rodovia do Sol, s/nº, lotes 6 e 7 da quadra 39, Praia de Itaparica Características: 91 unidades, sendo de 2 quartos com suíte; 3 quartos com 3 suítes, sendo 2 canadenses; além de apartamentos garden com piscina privativa, terraço, churrasqueira e coberturas duplex. Lazer com espaço funcional, playkids, fitness, salão de festas, mini quadra, piscina, churrasqueira e espaço gourmet. Na área comum, guarda entregas, beach point, pet point, self store, bike sharing e vaga destinada para recarga de veículos elétricos.

91 unidades, sendo de 2 quartos com suíte; 3 quartos com 3 suítes, sendo 2 canadenses; além de apartamentos garden com piscina privativa, terraço, churrasqueira e coberturas duplex. Lazer com espaço funcional, playkids, fitness, salão de festas, mini quadra, piscina, churrasqueira e espaço gourmet. Na área comum, guarda entregas, beach point, pet point, self store, bike sharing e vaga destinada para recarga de veículos elétricos. Valor: a partir de R$ 429.900.

SHOWA NATURE LIVING

Showa Nature Living terá 116 unidades com possibilidade de personalização de plantas e acabamentos Crédito: Apex Realty/Divulgação