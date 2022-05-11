Como deixar a casa organizada durante a semana? Veja passo a passo

Deixar a casa organizada requer um hábito diário. Atitudes simples no dia a dia podem contribuir para manter tudo em ordem. Uma solução para quem tem uma rotina agitada é montar um cronograma. Com esse roteiro, fica mais fácil visualizar todas as tarefas que precisam ser feitas dentro de casa, principalmente quando nele estão as prioridades.
De acordo com a personal organizer Lucy Mizael, quando temos uma rota fica mais fácil criar o hábito da manutenção de limpeza. O primeiro passo para isso é montar uma lista de atividades diárias.
“No caso da pessoa que trabalha fora o dia todo, ela vai utilizar os primeiros horários da manhã e também a noite para dar manutenção na casa. Com a lista feita, distribua as tarefas em cada dia da semana, deixando um dia para a faxina semanal, aquela limpeza mais detalhada de cada área/cômodo”, explica a personal organizer.
Veja abaixo um cronograma feito por Lucy para ajudar:
É indicado que a manutenção da limpeza da casa seja feita semanalmente. Uma tarefa bastante importante é a higienização das superfícies. Entre mesas, pias, maçanetas e pisos, é sempre preciso fazer uma limpeza rápida que pode ser otimizada quando feita com lenços umedecidos, os famosos wipes.
Por serem práticos e multiuso, os wipes podem ser utilizados em tarefas como:
- Eliminação de poeiras e resíduos de poluição de mesas e outras superfícies;
- Pequenas sujeiras no chão como algo que pode ter acabado de cair;
- Higienização simples de assentos sanitários e descargas;
- Limpeza rápida dos vidros, janelas e espelhos.
Casas com pets devem ter um cuidado de limpeza redobrado. De acordo com o Dr. Bactéria, embaixador da EsfreBom, a limpeza deve ser feita em menor intervalo e de forma completa.
“O indicado é que a limpeza completa da casa – que envolve esfregação com escovas, limpeza completa de vidros e superfícies - seja feita a cada 15 dias e semanalmente apenas a manutenção dessa higienização com a varrição completa dos ambientes, como passar pano com álcool e a retirada da poeira”, explica.
Além da limpeza, existem produtos que devem ser trocados por causa do acúmulo de bactérias. Veja 5 itens que o Dr. Bactéria listou:
Panos de prato
As esponjas que utilizamos para lavar louças precisam ser trocadas pois acumulam diversas bactérias por estarem sempre úmidas e em contato com alimentos e bebidas. O prazo indicado para troca é de uma semana.
As escovas sanitárias são utilizadas na limpeza das privadas, entretanto, também são objetos que quando posicionados em sua base ficam úmidos e em contato com diversas bactérias perigosas para nós. Por isso, a indicação é que sua limpeza seja feita após o uso com água sanitária e que ela seja seca antes de armazená-la.
Muita gente gosta de fazer a limpeza da casa com luvas descartáveis e essa é realmente uma boa opção para quem deseja proteger as mãos de possíveis bactérias ou produtos químicos, mas o fato é que após a finalização da limpeza, essas luvas precisam ser descartadas. Não é indicado que elas sejam reutilizadas.
As toalhas de uma casa, sejam de banho, sejam de rosto, costumam ficar localizadas no banheiro. Após o uso, há um grande potencial de acumular bactérias e fungos, já que o tecido da toalha fica úmido e não recebe o calor e a ventilação necessários, sendo o abrigo de diversas bactérias e fungos. A indicação é que a troca das toalhas seja feita a cada três dias.
Assim como as toalhas, os panos de prato são muito utilizados para secar itens da cozinha. Porém, por estar sempre próximo ou em contato com alimentos, acaba se tornando um item que deve ser trocado constantemente.