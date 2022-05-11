Como deixar a casa organizada durante a semana? Veja passo a passo

Com um cronograma de limpeza é possível manter a casa organizada. Crédito: Jcomp/Freepik

Deixar a casa organizada requer um hábito diário. Atitudes simples no dia a dia podem contribuir para manter tudo em ordem. Uma solução para quem tem uma rotina agitada é montar um cronograma. Com esse roteiro, fica mais fácil visualizar todas as tarefas que precisam ser feitas dentro de casa, principalmente quando nele estão as prioridades.

De acordo com a personal organizer Lucy Mizael, quando temos uma rota fica mais fácil criar o hábito da manutenção de limpeza. O primeiro passo para isso é montar uma lista de atividades diárias.

“No caso da pessoa que trabalha fora o dia todo, ela vai utilizar os primeiros horários da manhã e também a noite para dar manutenção na casa. Com a lista feita, distribua as tarefas em cada dia da semana, deixando um dia para a faxina semanal, aquela limpeza mais detalhada de cada área/cômodo”, explica a personal organizer.

Veja abaixo um cronograma feito por Lucy para ajudar:

É indicado que a manutenção da limpeza da casa seja feita semanalmente. Uma tarefa bastante importante é a higienização das superfícies. Entre mesas, pias, maçanetas e pisos, é sempre preciso fazer uma limpeza rápida que pode ser otimizada quando feita com lenços umedecidos, os famosos wipes.

Por serem práticos e multiuso, os wipes podem ser utilizados em tarefas como:

Eliminação de poeiras e resíduos de poluição de mesas e outras superfícies;

Pequenas sujeiras no chão como algo que pode ter acabado de cair;

Higienização simples de assentos sanitários e descargas;

Limpeza rápida dos vidros, janelas e espelhos.

Casas com pets devem ter um cuidado de limpeza redobrado. De acordo com o Dr. Bactéria, embaixador da EsfreBom, a limpeza deve ser feita em menor intervalo e de forma completa.

“O indicado é que a limpeza completa da casa – que envolve esfregação com escovas, limpeza completa de vidros e superfícies - seja feita a cada 15 dias e semanalmente apenas a manutenção dessa higienização com a varrição completa dos ambientes, como passar pano com álcool e a retirada da poeira”, explica.

Além da limpeza, existem produtos que devem ser trocados por causa do acúmulo de bactérias. Veja 5 itens que o Dr. Bactéria listou: