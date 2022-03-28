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Menos é mais

5 dicas para otimizar ao máximo os espaços em apartamentos pequenos

Com as metragens das plantas cada vez mais reduzidas, economizar espaço e otimizar o ambiente nunca foi tão importante
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

28 mar 2022 às 11:11

Publicado em 28 de Março de 2022 às 11:11

5 maneiras de otimizar espaços em apartamentos pequenos
Pensada para ser prática e enxuta, nessa cozinha a marcenaria foi planejada com armários, gaveteiros e nichos para os eletrodomésticos Crédito: Gabriel Neri Faim
Quem mora em apartamento pequeno sabe o quanto cada centímetro importa. Por isso, na hora de construir ou reformar é preciso pensar sempre na otimização dos ambientes. Unir funcionalidade e conforto é a tarefa de muitos profissionais da área. Com planejamento e organização é sim possível manter todos os cômodos da casa bem aproveitados e multifuncionais.
O primeiro passo para o arquiteto Cezar Scarpato é listar os ambientes de maior utilização. O objetivo, segundo ele, é manter apenas o essencial e tirar da cabeça a ideia de ter muitas coisas acumuladas. “Dependendo do projeto estrutural, sugiro evitar barreiras visuais como, por exemplo, paredes. Muitas vezes facilita na circulação entre os ambientes, na ventilação e também na luz natural.”
Esse é um ponto muito importante defendido por Scarpato para evitar o sentimento de “estar preso em uma caixinha”. Se o problema for a iluminação noturna, o arquiteto recomenda um projeto luminotécnico com dois circuitos, sendo um mais forte e outro mais decorativo, a fim de tornar o ambiente mais agradável em momentos de descanso.
5 maneiras de otimizar espaços em apartamentos pequenos
Bem iluminado, nesse home-office a parede estrutural foi revestida com pastilhas tridimensionais, criando um efeito visual diferenciado. Crédito: Gabriel Neri Faim
Outro fator importante é avaliar a proporção dos móveis. De acordo com a arquiteta Vivian Coser, o conceito japonês de camas e mesas retráteis, por exemplo, pode ajudar nos casos de apartamentos compactos.
“Sempre considero nos meus projetos o dinamismo como premissa. Hoje, é importante ter a mente aberta para deixar de lado a ideia tradicional de espaços muito divididos. Acredito muito na redução do mobiliário, por exemplo, para aumentar as áreas livres de circulação e a fluidez das salas, cozinhas e varandas”, destaca.
5 maneiras de otimizar espaços em apartamentos pequenos
Essa cobertura tem um cantinho para a churrasqueira, horta e mesa protegida por uma estrutura de metal e madeira. Crédito: Gabriel Neri Faim
Ainda de acordo com a arquiteta, usar elementos naturais e uma decoração biofílica ajuda a tornar o ambiente mais leve, influenciando diretamente na produtividade.
Pensando nisso, separamos cinco dicas para otimizar o espaço em apartamentos de metragem reduzida. Confira:

CINCO MANEIRAS DE OTIMIZAR OS ESPAÇOS EM APARTAMENTOS PEQUENOS

Mantenha a casa organizada

Móveis com mais de uma função são ótimos para tornar o ambiente mais dinâmico e economizar espaço. “No quarto, por exemplo, podemos colocar a televisão na porta dos armários com sistemas de acoplamento em portas de correr. Também dá para aproveitar puffs como mesas de centro ou cabeceira”, recomenda a designer de interiores Patrícia Davel.
Cores transmitem sentimentos e, por isso, são capazes de influenciar no dimensionamento de um espaço. A dica é revestir ou colorir poucas paredes, de preferência as menores, e escolher uma paleta de dois ou três tons no máximo para ajudar na sensação de leveza.
Antes de quebrar qualquer parede e fazer uma mudança brusca na planta do apartamento, é preciso ter o projeto estrutural em mãos. Depois de tudo resolvido e avaliado, é possível unir os ambientes para manter a fluidez entre os cômodos. “Cozinha com a sala ou a sala com a varanda são dois tipos de integração infalíveis”, recomenda Patrícia Davel.
Liste os ambientes de maior utilização e adote um conceito mais essencialista. Isso vai ajudar tanto a otimizar o mobiliários quanto na circulação entre os ambientes.
Manter a organização da casa em dia é um ponto importante. “É preciso identificar como aquela casa irá funcionar no dia a dia. Sabendo onde guardar os documentos, por exemplo, ajuda a escolher os móveis ideais e na organização visual do espaço”, destaca Patrícia Davel.
Crédito das imagens da tabela: Gabriel Neri Faim, Freepik e Shutterstock. 

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