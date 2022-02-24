Papel de parede ganha espaço na decoração em novas versões

O papel de parede vem ganhando espaço no mercado de decoração por oferecer diferentes propostas para montar um ambiente personalizado, de acordo com o que o cliente deseja. Com estampas diversificadas, várias opções de colorações e texturas, e até mesmo paisagens em 3D, esse tipo de material tem sido uma opção de escolha para revestimento de parede por sua praticidade e agilidade na hora de aplicá-lo.
Porém, como inúmeras oportunidades, na hora de compor o projeto de arquitetura de interiores, alguns fatores devem ser levados em consideração.
As arquitetas Giselle Macedo e Patricia Covolo explicam que o mercado dispõe de papéis de parede produzidos a partir de três tipos de materiais que vão desde a mais habitual, a celulose, até o vinílico, de PVC, e o Non Woven, formado tanto por fibra têxtil, como por fibra de celulose.
“Em detalhes de uma cozinha ou uma sala de almoço, o papel de parede pode fazer bonito e, no tocante à limpeza, um pano úmido com detergente neutro resolve tudo. Já o papel de parede fabricado com Non Woven se revela como a solução para espaços caracterizados pela umidade, como um banheiro”, explica a arquiteta Patricia Covolo.
Para facilitar na hora de escolher o papel de parede, detalhes como o objetivo e a ideia que deseja passar devem ser considerados. Cores mais claras podem criar um clima de tranquilidade e, no contraponto, a cartela de tons intensos contribui com o intuito de agregar alegria e diversão.
“A decisão gira em torno dos gostos pessoais dos moradores e da personalidade deles. Tudo precisa ser combinado para que possam se sentir bem no local e conviver com a estampa por um longo período”, destaca Giselle Macedo.
Para te ajudar na hora de compor sua decoração com papel de parede, a arquiteta Pati Cillo deu dicas importantes para não errar na escolha. Confira abaixo:
Como escolher o tipo de material certo para cada ambiente?
O papel de parede tem várias vantagens, especialmente por se tratar de um revestimento rápido de instalar e limpar. Ele muda o ambiente com agilidade, tem opções com ótimo custo-benefício e algumas opções ainda oferecem um isolamento acústico e térmico. Para áreas corporativas, lojas ou banheiros é interessante dar preferência aos papéis vinílicos ou TNT pela resistência à umidade e as emendas são praticamente invisíveis. Agora quando a ideia é ter algo mais sofisticado, podemos trabalhar com papéis flocados ou tecidos e revestimentos de palha.
Como escolher a estampa do papel?
Hoje não há muitas regras, pois quanto mais descombinado, mais original e mais bacana fica o resultado. Mas, o bom senso e o feeling sempre funcionam, por isso a combinação precisa ficar leve e atraente aos olhos. Em relação as estampas, podemos explorar nos lavabos, em uma parede da sala e no hall social. Em quartos de crianças podemos ousar com papéis mais coloridos e divertidos. É importante ver qual o estilo que o morador gosta, para escolher o papel mais estampado. Lembrando que pode enjoar com maior facilidade. Podemos também combinar um papel estampado e usar uma das cores deste papel em objetos de decoração e combinar com um papel liso em outra parede, conseguindo uma harmonia e equilíbrio. Gosto muito do papel usado na parede onde está a cabeceira da cama, trazendo um aconchego e uma sensação de acolhimento. Em lavabos e hall, podemos surpreender com uma cor incrível, uma estampa, um desenho ou algo assim.
Como fazer a aplicação?
Uma dica é preparar a parede para receber o papel – isso é bem importante. A parede precisa estar bem lisa e com uma demão de tinta para que o papel fique perfeito. Se o papel for claro, é bem importante que a parede esteja clara para não mudar a cor do papel.
Como é o correto para tirar as medidas das paredes para comprar o papel de parede?
Para calcular a metragem necessária precisamos ter a largura e altura do local a ser instalado. Não resolve ter apenas a metragem quadrada, pois depende muito da altura do local. Cada rolo tem largura e comprimento distintos, interessante prestar atenção nesses itens. Se tiver dúvidas, procure uma loja especializada.