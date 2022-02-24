Papel de parede ganha espaço na decoração em novas versões

Hoje não há muitas regras, pois quanto mais descombinado, mais original e mais bacana fica o resultado. Mas, o bom senso e o feeling sempre funcionam, por isso a combinação precisa ficar leve e atraente aos olhos. Em relação as estampas, podemos explorar nos lavabos, em uma parede da sala e no hall social. Em quartos de crianças podemos ousar com papéis mais coloridos e divertidos. É importante ver qual o estilo que o morador gosta, para escolher o papel mais estampado. Lembrando que pode enjoar com maior facilidade. Podemos também combinar um papel estampado e usar uma das cores deste papel em objetos de decoração e combinar com um papel liso em outra parede, conseguindo uma harmonia e equilíbrio. Gosto muito do papel usado na parede onde está a cabeceira da cama, trazendo um aconchego e uma sensação de acolhimento. Em lavabos e hall, podemos surpreender com uma cor incrível, uma estampa, um desenho ou algo assim.