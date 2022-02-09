Box de vidro para banheiro: 7 cuidados para evitar acidentes

Motivos que levam o vidro a estourar incluem falhas na estrutura e desgaste das peças Crédito: Freepik

Acidentes domésticos são mais comuns do que se imagina e, muitos deles, acontecem dentro do banheiro. O box de vidro, por exemplo, quando instalado de forma errada ou com material inadequado, representa um perigo para as pessoas na hora do banho.

A escolha do vidro, manutenção e conservação da estrutura são essenciais para garantir a segurança, segundo o consultor técnico da Viminas Vidros Especiais, Luiz Cláudio Rezende. De acordo com ele, o vidro mais recomendado para o box de banheiro é o temperado, que é mais resistente do que o vidro comum.

Mas o laminado vem conquistando espaço, principalmente entre famílias com crianças pequenas em casa.

“O vidro laminado possui uma película e, em caso de quebra, impede que os pedaços se soltem. Embora o mercado tenha demorado a aprovar box de banheiro com vidro no Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), hoje, já existem kits com vidro laminado com toda eficiência e aprovados pelos testes no Inmetro”, pontua Luiz Cláudio Rezende.

POR QUE OS ACIDENTES ACONTECEM?

Muitas pessoas acreditam que a quebra de vidros acontece por causa das altas temperaturas do banho. Mas, de acordo com Rezende, isso é um mito. Ele conta que entre os principais motivos que levam um box de banheiro a estourar estão falhas na estrutura e desgaste das peças.

“A instalação se torna inapropriada quando os profissionais deixam de colocar algumas peças que vem no kit. São peças que devem ser utilizadas e são exigidas pela norma", afirma.

"Se os vidros estão em contato com alguma parte de metal como alumínio e parafusos, ou outras superfícies, o vidro fica exposto a um impacto que, por ser frequente, pode ocasionar a quebra. Nem o puxador da porta deve ficar em contato direto com o vidro."

O gerente de desenvolvimento de produtos da Guardian Glass, Fábio Almeida, ressalta a importância do box ser monitorado anualmente por um profissional da área. Isso garante a segurança da estrutura, além de prevenir acidentes.

"A manutenção preventiva é um assunto sério e deve ser feita anualmente por um profissional qualificado, seguindo as recomendações do fabricante do kit de instalação do box. Se possível, pesquise bem antes de contratar um profissional, pois caso a manutenção seja mal feita, pode acarretar novos gastos e problemas", aconselhou.

A norma vigente ABNT NBR 14207 deve ser consultada e seguida na integra para instalação e manutenção de box de banheiro fabricados com vidros de segurança.

Confira abaixo sete cuidados para prevenção de acidentes no box de banheiro: