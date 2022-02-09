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Segurança na hora do banho

Box de vidro para banheiro: 7 cuidados para evitar acidentes

Falhas na estrutura e desgaste nas peças estão entre os principais motivos que levam à quebra do vidro; é importante escolher bem o material do box

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 12:40

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

09 fev 2022 às 12:40
banheiro
Motivos que levam o vidro a estourar incluem falhas na estrutura e desgaste das peças Crédito: Freepik
Acidentes domésticos são mais comuns do que se imagina e, muitos deles, acontecem dentro do banheiro. O box de vidro, por exemplo, quando instalado de forma errada ou com material inadequado, representa um perigo para as pessoas na hora do banho.
A escolha do vidro, manutenção e conservação da estrutura são essenciais para garantir a segurança, segundo o consultor técnico da Viminas Vidros Especiais, Luiz Cláudio Rezende. De acordo com ele, o vidro mais recomendado para o box de banheiro é o temperado, que é mais resistente do que o vidro comum.
Mas o laminado vem conquistando espaço, principalmente entre famílias com crianças pequenas em casa.
“O vidro laminado possui uma película e, em caso de quebra, impede que os pedaços se soltem. Embora o mercado tenha demorado a aprovar box de banheiro com vidro no Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), hoje,  já existem kits com vidro laminado com toda eficiência e aprovados pelos testes no Inmetro”, pontua Luiz Cláudio Rezende.

POR QUE OS ACIDENTES ACONTECEM?

Muitas pessoas acreditam que a quebra de vidros acontece por causa das altas temperaturas do banho. Mas, de acordo com Rezende, isso é um mito. Ele conta que entre os principais motivos que levam um box de banheiro a estourar estão falhas na estrutura e desgaste das peças.
“A instalação se torna inapropriada quando os profissionais deixam de colocar algumas peças que vem no kit. São peças que devem ser utilizadas e são exigidas pela norma", afirma.
"Se os vidros estão em contato com alguma parte de metal como alumínio e parafusos, ou outras superfícies, o vidro fica exposto a um impacto que, por ser frequente, pode ocasionar a quebra. Nem o puxador da porta deve ficar em contato direto com o vidro."

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O gerente de desenvolvimento de produtos da Guardian Glass, Fábio Almeida, ressalta a importância do box ser monitorado anualmente por um profissional da área. Isso garante a segurança da estrutura, além de prevenir acidentes. 
"A manutenção preventiva é um assunto sério e deve ser feita anualmente por um profissional qualificado, seguindo as recomendações do fabricante do kit de instalação do box. Se possível, pesquise bem antes de contratar um profissional, pois caso a manutenção seja mal feita, pode acarretar novos gastos e problemas", aconselhou. 
A norma vigente ABNT NBR 14207 deve ser consultada e seguida na integra para instalação e manutenção de box de banheiro fabricados com vidros de segurança.
Confira abaixo sete cuidados para prevenção de acidentes no box de banheiro:

Puxadores

Caso o vidro do box apresente lascas nas bordas, o produto deve ser substituído imediatamente. Este tipo de defeito indica que o vidro está fragilizado e poderá não suportar esforço mecânico, como o simples movimento de abrir ou fechar a porta, ou ainda o choque térmico, ocasionando a quebra.
A falta de parafusos pode comprometer a estabilidade da peça. Por isso, ao identificar esta falha, é preciso realizar o reparo para restaurar as condições de fixação do box.
É necessário evitar o contato do vidro com outros materiais que possam danificá-lo, colocando-se borrachas entre a superfície e as bordas. Esses materiais não devem absorver a umidade do ar e devem ser resistentes ao ambiente úmido.
A guia tem função de oferecer sustentação e estabilidade ao vidro para que não sofra torções e possíveis quebras. Elas devem estar devidamente alinhadas para permitir a abertura correta das portas. Caso seja identificado qualquer problema durante a movimentação da porta, seja com muita folga ou muito aperto, é necessário fazer a manutenção imediata.
Os materiais usados na vedação como selantes e borrachas devem ser aplicados de acordo com o projeto do box . É necessário fazer o reparo ou troca da vedação em caso de vazamento de água para o lado externo.
Abrir e fechar a porta do box são ações que não podem exigir grande esforço, pois as portas foram projetadas para garantir conforto e comodidade. Caso as portas estejam abrindo ou fechando sozinhas, é necessário a manutenção urgente para verificar problemas nos trilhos e nas roldanas.
Os puxadores são um ponto de atenção ao encostar ou bater na folha fixa de vidro quando a porta é fechada. Esse impacto frequente indica mau funcionamento do conjunto e pode ocasionar a quebra do vidro. O ideal é usar um limitador para evitar o impacto entre as peças.

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