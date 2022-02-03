Condomínios horizontais no ES atraem pela exclusividade e localização

Vista do Convento de uma das casas do Botanical Exclusive Home, localizado na Prainha Crédito: Sólida Empreendimentos/Divulgação

O reaquecimento do mercado imobiliário no Espírito Santo , desde meados de 2020, tem sido marcado pela procura cada vez maior de mais espaços. E os condomínios horizontais estão no topo dessa busca.

Com as unidades se esgotando em uma velocidade muito maior do que em outros períodos, esse tipo de empreendimento ganhou um lugar de destaque no mercado, que busca, cada vez mais, atender aos anseios de uma camada da população disposta a pagar pela exclusividade.

Se antes fazer parte de um condomínio horizontal era sinônimo de facilidade para muitas famílias, principalmente por estar na altura do solo e com quintal exclusivo, hoje, esse público tem se tornado cada vez mais exigente. Há uma demanda para atrativos únicos, como quantidade reduzida de unidades, localização e lazer diferenciados.

O diretor da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Alexandre Schubert, explica que essa busca tem origem na capacidade do mercado imobiliário de entender as necessidades dos clientes.

“São projetos que já nascem com o objetivo de atender à demanda de um novo lar. As pessoas estão revendo a forma de viver e os condomínios horizontais têm despertado o interesse desse público por trazerem mais espaço e possibilitar um quintal e um jardim a essas famílias”, avalia.

Para Schubert, essa tendência, que nasceu com a pandemia, deve permanecer com a demanda cada vez maior de empreendimentos que tragam o “algo a mais” aos futuros moradores.

“A qualidade de morar veio para ficar. A qualidade da moradia impacta na qualidade de vida dos ocupantes e, com isso, na oferta de exclusividade, além da possibilidade de estar morando em uma casa”, diz.

LOCALIZAÇÃO ÚNICA E TRABALHO REMOTO

A localização única e unidades reduzidas são apostas do Botanical Exclusive Home, da Sólida Empreendimentos, que fica na Prainha, em Vila Velha. A região tem entre os atrativos a história do município, a proximidade com o mar e reservas naturais do remanescente da Mata Atlântica. É também um bairro com poucas intervenções verticais, o que despertou o interesse da empresa, segundo o diretor da Sólida, Luiz Vitor Morales.

“Serão 33 unidades de casas duplex, em uma área de reserva ambiental exclusiva de 3 mil metros quadrados. Viver no Botanical é morar em uma casa dentro de um condomínio fechado e estar próximo à natureza, com toda a facilidade de um centro urbano por perto, já que está localizado na Prainha”, conta.

Lançado em dezembro de 2021, o empreendimento já conta com 40% das unidades comercializadas. A empresa tem buscado outras áreas para empreendimentos desse formato. Segundo Morales, um projeto em Vitória, com 23 unidades, já está em fase de aprovação pela prefeitura. Ele vai ser construído na região da Praia do Canto.

Mudrah Eco Living terá coworking pensando nas facilidades para quem quer trabalhar de casa Crédito: LCIn Empreendimentos/Divulgação

A possibilidade de trabalhar remotamente foi um dos diferenciais explorados pelo Mudrah Eco Living, localizado na Rota dos Ipês, em Domingos Martins, e realizado pela LCIn Empreendimentos.

O projeto, segundo o empresário Cláudio Chieppe, é o primeiro na região das montanhas capixabas com estrutura de resort e serviço de hotelaria. Além disso, o empreendimento se baseia na grande procura por moradias que ofereçam facilidade de serviços e lazer, evitando deslocamentos.

“O trabalho remoto passou a fazer parte do dia a dia das pessoas. Espaços com coworking, por exemplo, fazem toda diferença, pois contam com equipamentos e suportes para o trabalho remoto, além de toda infraestrutura de um escritório com excelente conexão com a internet”, pontua.

PROXIMIDADE COM O MAR

Estar próximo da praia, geralmente, é um aspecto bastante visado em empreendimentos verticais. No entanto, alguns condomínios horizontais também têm buscado essa forma de exclusividade para os futuros moradores. É o caso de dois lançamentos da Alphaville Urbanismo em Guarapari, na região de Três Praias, que leva o mesmo nome do local.

Por meio de pesquisas, a empresa identificou as principais necessidades e expectativas dos clientes na região.

"Em Guarapari, identificamos que o cenário de Três Praias era um local excelente para se viver com qualidade de vida, especialmente por estar em meio às belezas naturais. Mas o público precisava que a acessibilidade para frequentar as praias fosse facilitada. Por isso, o projeto conta com duas trilhas ecológicas com acessibilidade a cadeirantes, bancos para descanso e acesso público para carros com 40 vagas”, detalha a diretora de Negócios, Produto e Meio Ambiente da Alphaville Urbanismo, Patrícia Dias Hulle.

Segundo a executiva, a pandemia e a permanência do home office fizeram com que as pessoas buscassem por moradias mais espaçosas e que oferecem mais contato com a natureza. “Notamos que as pessoas passaram a procurar por casas mais distantes dos grandes centros urbanos, prezando pela qualidade de vida”, diz.

Área de lazer do Reserva da Praia com vista para o mar de Guarapari Crédito: Empar/Divulgação

Outro empreendimento que traz essa proximidade com o mar é o Reserva da Praia, desenvolvido pelas incorporadoras MZI, Empar e Grupo Incospal, localizado também em Guarapari.

“O condomínio reúne o que há de mais atual em entretenimento e lazer, aliado à natureza. Ele foi pensado para quem busca curtir dias ao ar livre e de frente para o mar, com atrativos para todas as idades”, pontua o gestor Fernando Felz Ferreira.

O projeto traz um conceito moderno de moradia integrada à natureza, sem abrir mão de uma estrutura de alto padrão. O paisagismo é assinado por Benedito Abbud, o projeto arquitetônico é de Kennedy Vianna e a decoração das áreas sociais de Vivian Coser.

Conheça alguns dos condomínios horizontais:

BOTANICAL EXCLUSIVE HOME

Casa do Botanical Exclusive Home: 5 suítes e áreas a partir de 311,04 m² Crédito: Sólida Empreendimentos/Divulgação

Características: condomínio de casas de dois pavimentos, com área privativa de 311,04 m² a 615,33 m², 5 suítes e até 4 vagas de garagem. Lazer com lobby, delivery room, espaço de compartilhamento, veículo para trânsito de visitantes, bike station, estacionamento para visitantes, lounge, espaço gourmet, salão de festas, club lounge, lareira outdoor, spa, sauna, repouso, academia by Life Fitness, game room, brinquedoteca, quadra poliesportiva, playground, pet fun, piscinas adulto e infantil, deck molhado, solarium, bangalôs, lounge, grill e fonte.

condomínio de casas de dois pavimentos, com área privativa de 311,04 m² a 615,33 m², 5 suítes e até 4 vagas de garagem. Lazer com lobby, delivery room, espaço de compartilhamento, veículo para trânsito de visitantes, bike station, estacionamento para visitantes, lounge, espaço gourmet, salão de festas, club lounge, lareira outdoor, spa, sauna, repouso, academia by Life Fitness, game room, brinquedoteca, quadra poliesportiva, playground, pet fun, piscinas adulto e infantil, deck molhado, solarium, bangalôs, lounge, grill e fonte. Localização: Prainha, Vila Velha

Prainha, Vila Velha Realização: Sólida Empreendimentos

ALPHAVILLE TRÊS PRAIAS

O Alphaville Três Praias está localizado em Guarapari, em uma área total de 719 mil m² Crédito: Alphaville Urbanismo/Divulgação

Características: condomínio de lotes a partir de 600 m² em uma área total de 719 mil m², totalizando 267 unidades. Clube de lazer com área de 10, mil m² que inclui piscina com borda infinita, sala de ginástica, salão de jogos, espaço kids, mirante com redário, churrasqueira, quadras, alpha bike e ponto de recarga, área de descanso para sauna, arquibancada verde, salão de festas, beach club com acesso à praia.

condomínio de lotes a partir de 600 m² em uma área total de 719 mil m², totalizando 267 unidades. Clube de lazer com área de 10, mil m² que inclui piscina com borda infinita, sala de ginástica, salão de jogos, espaço kids, mirante com redário, churrasqueira, quadras, alpha bike e ponto de recarga, área de descanso para sauna, arquibancada verde, salão de festas, beach club com acesso à praia. Localização: Três Praias, Guarapari

Três Praias, Guarapari Realização: Alphaville Urbanismo

ALPHAVILLE TRÊS PRAIAS 3

Alphaville Três Praias 3 terá 58 unidades de lotes a partir de 600 m² Crédito: Alphaville Urbanismo/Divulgação

Características: condomínio de lotes a partir de 600 m² em uma área total de 99 mil m² com 58 unidades. Clube de lazer em área de 3,7 mil m² que inclui piscina com clube privativo que dá acesso à praia, espaço gourmet integrado ao clube, praça com playground, mirante e praça com pomar comunitário.

condomínio de lotes a partir de 600 m² em uma área total de 99 mil m² com 58 unidades. Clube de lazer em área de 3,7 mil m² que inclui piscina com clube privativo que dá acesso à praia, espaço gourmet integrado ao clube, praça com playground, mirante e praça com pomar comunitário. Localização: Três Praias, Guarapari

Três Praias, Guarapari Realização: Alphaville Urbanismo

MUDRAH ECO LIVING

Unidades do Mudrah Eco Living terão um ou dois quartos Crédito: LCIn Empreendimentos/Divulgação

Características: unidades de 1 e 2 quartos com área 53m² e 80m², respectivamente, e com 2 vagas de garagem. Área de lazer e serviços com dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, SPA, piscina descoberta e piscina aquecida, duas quadras de beach tennis e quadra de tênis.

unidades de 1 e 2 quartos com área 53m² e 80m², respectivamente, e com 2 vagas de garagem. Área de lazer e serviços com dois restaurantes, wine bar, casa de chá e café, coworking, academia totalmente equipada para a prática de musculação, aeróbica e alongamento, sala de ioga e meditação, SPA, piscina descoberta e piscina aquecida, duas quadras de beach tennis e quadra de tênis. Localização: Rota dos Ipês - Domingos Martins

Rota dos Ipês - Domingos Martins Realização: LC Empreendimentos

RESERVA DA PRAIA

O Reserva da Praia terá diversos itens de lazer para os futuros moradores Crédito: Metron/Divulgação