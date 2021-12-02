Mercado de luxo se consolida no ES com novos lançamentos

De olho na exclusividade e no ineditismo, empresas trazem para empreendimentos de luxo concepção de resort e spa urbano em áreas de lazer Crédito: Hanei Minoru/Divulgação

O mercado de imóveis de luxo no Espírito Santo sempre foi pautado por lançamentos pontuais de empreendimentos diferenciados em localizações privilegiadas, com um número reduzido de unidades. No entanto, este ano, o mercado de luxo despontou com um dos mais proeminentes, com pelo menos quatro lançamentos simultâneos acontecendo, trazendo empreendimentos com muitas unidades e apostando em novas regiões ou fortalecendo bairros já consolidados.

Isso tem influenciado as construtoras a trazerem novidades para o mercado, como a concepção de resort e spa urbanos, oferecendo aos futuros moradores, uma gama de equipamentos de lazer que permite se sentirem fora de casa em sua própria área de lazer, como espaços de meditação, restaurantes, lavanderia, serviço de concierge e até mesmo parque público para uso da comunidade.

"Durante anos, as construtoras lançaram menos empreendimentos de luxo por conta do alto valor agregado das unidades. No entanto, com a pandemia, a forma de pensar desse público mudou. Os compradores desse tipo de imóvel passaram a rever seus valores, e buscaram antecipar o reconhecimento de uma vida inteira, adquirindo imóveis de luxo ou carros de luxo que iriam adquirir mais para a frente" Francis Rocha - CEO da Francisco Rocha Imóveis

Sobre o segmento de luxo, este sempre se manteve aquecido e os novos lançamentos chegam para atender a uma demanda reprimida, avalia Rocha, que complementa sobre o fato de esse público estar, atualmente, bastante capitalizado. Prova disso é que ele calcula vender, até o final de dezembro, a maior parte das 243 unidades do Honfleur Maison, empreendimento localizado na Enseada do Suá, que conta com lazer de resort, da Hanei Minoru, em parceria com JL Construtora e Francisco Rocha Imobiliária.

Outro empreendimento que já tem bastante unidades comercializadas é o Reserva Vitória, da Abaurre Construtora, Nazca Incorporadora e Apex Realty, também na Enseada do Suá, próximo à Curva da Jurema. De acordo com o diretor da Nazca, Breno Peixoto, o lançamento já conta com 70% dos imóveis comercializados.

“A repercussão tem sido positiva e o Stand do empreendimento tem recebido muitas visitas. É perceptível a busca das famílias pela oportunidade de morar em um empreendimento de frente para o mar. O mercado está aquecido, sim, e as pessoas que procuram este tipo de imóvel querem qualidade de vida, residências sofisticadas, com conforto e total lazer dentro do empreendimento, que também alia segurança para os moradores”, observa.

MERCADO AQUECIDO

Para o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, a escassez de opções de casas e apartamentos de alto padrão e luxo é um dos fatores responsáveis pela ascensão desse nicho de mercado, juntamente com o fato de empreendimentos de luxo serem lançados com menos frequência e os compradores estarem com poupança, aproveitando os patamares mais baixos de juros, investindo em imóveis.

"São empreendimentos lançados nos melhores bairros e nas melhores localizações. Os empreendimentos de luxo são caracterizados por terem um número menor de lançamentos. Quando o estoque desse padrão de imóvel começa a baixar e o preço do pronto começa a se valorizar mais, é o momento do mercado de realizar novos investimentos" Eduardo Fontes - Presidente da Ademi-ES

O diretor da Apex Realty, Marcelo Brumana, complementa: as reflexões que a pandemia trouxe chamou a atenção desse comprador que busca empreendimentos com conceitos diferenciados. Com isso, o mercado passou a buscar opções de imóveis com espaços que atendam às “necessidades de uma vida conectada, corrida, com espaços e paisagens que possibilitem a descompressão”.

A empresa vai lançar, no final de novembro, em parceria com Cincorp Incorporadora e R Damázio Engenharia, o Showa Narture Living, na Praia da Costa, em Vila Velha, trazendo alguns dos diferenciais listados. “Até o momento, o interesse do público em conhecer o empreendimento tem superado nossas expectativas, o que indica que o lançamento será um sucesso. Posso afirmar que esse é apenas o nosso primeiro empreendimento. Já temos outros dois engatilhados”, adianta.

CONFRARIA DE LUXO

De olho nesse público, uma startup do mercado imobiliário criou uma plataforma para venda de imóveis de luxo. Com o nome de ConfraImobi, a plataforma funciona como uma confraria, onde o principal vendedor do imóvel de luxo é o próprio comprador, segundo o fundador CEO da ImobiGroup - empresa responsável pela concepção da plataforma -, Thiago Abreu.

A plataforma está aberta a empresários de diferentes segmentos econômicos, CEOs e renomados profissionais liberais e também corretores de imóveis de luxo. Segundo Abreu, a inscrição é gratuita, mas os candidatos passam por uma seleção, indo para categorias diferentes, onde estarão compartilhando informações dentro da plataforma e encontros presenciais.

“A ideia é que os membros sejam atendidos por um nível de exclusividade. E durante os encontros presenciais, os integrantes participem em eventos pensados para aquele momento, com um chef renomado e um cardápio exclusivo para a ocasião”, conta.

R$ 28 MILHÕES EM NEGÓCIOS DENTRO DE APLICATIVO DEDICADO A IMÓVEIS DE LUXO

A aceitação tem sido grande, afirma Abreu, que já recebeu propostas de levar a plataforma para outros Estados, como Goiânia, e ampliar o público para a venda de joias e até automóveis de luxo. “A plataforma é recente e após 40 dias de existência, já tinha registrado um total de R$ 28 milhões em negócios”, conta.

LANÇAMENTOS DE LUXO