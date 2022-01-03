Confira 9 dicas para deixar sua cozinha mais bonita e funcional

Potes e bandejas

Antes de tudo, é necessário pensar na funcionalidade da cozinha. Para Fernanda Calazans, a triangulação do ambiente é importante. “Onde ficará cuba, geladeira e fogão, essa é a questão inicial. O recomendado é que tenha uma triangulação”, comenta. Ou seja, que a posição desses itens forme uma espécie de triângulo. No entanto, em alguns casos, cozinhas têm a formatação de corredor. Nessas situações, a triangulação não é possível e a dica de Fernanda é separar, ao menos um pouco, a geladeira do fogão.

É hora de pensar em armazenamento. É preciso avaliar como você gosta de se organizar e montar sua cozinha seguindo a rotina de quem vive na casa. Algumas especificidades podem facilitar no fluxo da cozinha, como um porta-temperos perto do fogão, a exemplo da imagem acima, de Brenda Pascoal, ou o suporte de pano de prato perto da pia. “Temperos, óleo, azeite precisam estar próximos ao fogão para facilitar. É importante setorizar a cozinha de forma que faça sentido para quem for utilizá-la e organizá-la”, salienta a arquiteta.

A iluminação na cozinha é essencial. Aposte em uma luz neutra de 4000k como fonte principal. Já para decoração, abuse da iluminação focada. Os pendentes acima da mesa de jantar podem ser uma boa escolha. “Usamos muito a fita de LED que contribui para a funcionalidade e beleza do espaço. Em frente a armários é importante prever spots para facilitar a visualização das prateleiras”, lembra Brenda.

Use e abuse dos nichos. Eles trazem praticidade na hora de organizar utensílios. “Os nichos também ajudam a decorar o ambiente por meio das composições que podem ser feitas com adornos”, conta Brenda Pascoal. (Imagem de Camila Santos)

Esconder a bagunça também ajuda na decoração! Embutir os itens na bancada, por exemplo, o escorredor de pratos, tábuas de corte, a torre de tomadas e alguns utensílios é uma boa dica. Na imagem de Camila Santos, o quadro de energia é escondido por um quadro de recados.

Aposte na marcenaria pensada exatamente para as suas necessidades. Móveis planejados podem colaborar com o dia a dia, além disso, há tendências como lixeira escondida no armário e suportes de louças e tampas de panela. “O uso de lixeiras embutidas em armários não 'polui' visualmente o ambiente e o torna mais limpo e bonito”, comenta Brenda Pascoal. No entanto, Fernanda Calazans alerta sobre a vedação do móvel para receber a cesta de lixo. “A lixeira escondida pode ser uma opção, mas exige um cuidado já que precisa ser bem vedada para não dar mau cheiro no armário”. (Imagem de Camila Santos)

Investir em utensílios para a cozinha que sejam bonitos e funcionais é uma ótima opção. Alguns conseguem até adicionar cor ao ambiente. Uma sanduicheira ou torradeira diferente e uma cafeteira mais elegante podem ser usadas. (Imagem de Camila Santos)

As plantinhas são ótimas para dar alegria ao ambiente. No caso da cozinha, aposte em plantas que suportam calor como suculentas, jiboias e cactos. Além disso, a montagem de uma horta também é interessante e ainda ajuda a melhorar a qualidade da alimentação. (Imagem de Camila Santos)