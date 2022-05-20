Saiba como dar um charme na decoração do corredor

Apostar em objetos de decoração para ousar no estilo faz toda a diferença Crédito: Gui Morelli

Quando se fala em decoração, o corredor da casa, normalmente, é pouco explorado. Apesar de ser um ambiente com menor permanência, o corredor é o local que, constantemente, tem circulação de pessoas, já que dá acesso aos demais cômodos, como quartos, sala e banheiro. Por esse motivo, que tal transformar esse espaço de forma criativa, complementando o décor do restante da casa?

Para a arquiteta Ieda Korman, apostar em cores impactantes é uma ótima forma de levar personalidade para os corredores.

“O destaque da parede ou da porta de fundo é capaz de causar um impacto visual, ao passo que a cor diferenciada no teto confere a impressão de que o pé-direito é mais elevado. Padronagens e texturas também podem ser exploradas sem medo. Uma dica é se valer da monocromia, muito em alta atualmente. Outra opção é escolher duas tonalidades, uma para as paredes laterais, outra para a parede de fundo e teto”, orienta Ieda.

Espelhos, nichos, prateleiras e iluminação dão um toque diferenciado ao espaço de circulação da casa Crédito: Shutterstock

A designer de interiores Patrícia Covolo aposta também em objetos de decoração para ousar no estilo. “Entender o perfil dos moradores é fundamental para a escolha dos itens que serão usados na decoração. Podem ser utilizados quadros, fotos da família, fotos de viagem, pintura decorativa, papel de parede ou até espelho”, explica a designer.

No revestimento, o papel de parede é um curinga, além de ser de fácil aplicação. “Escolha um papel que faça alguma mudança no ambiente, seja para chamar atenção, seja somente para trazer aconchego. Escolher o tipo certo de papel de parede para cada ambiente é fundamental. A qualidade é outro ponto muito importante”, acrescenta a arquiteta Giselle Macedo.

Veja a seguir dicas das especialistas para compor o corredor da sua casa e deixar o espaço personalizado e elegante.

Objetos no chão ou nas paredes são sempre bem-vindos, contando que não atrapalhe a circulação das pessoas Crédito: Gui Morelli