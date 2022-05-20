Saiba como dar um charme na decoração do corredor

Quando se fala em decoração, o corredor da casa, normalmente, é pouco explorado. Apesar de ser um ambiente com menor permanência, o corredor é o local que, constantemente, tem circulação de pessoas, já que dá acesso aos demais cômodos, como quartos, sala e banheiro. Por esse motivo, que tal transformar esse espaço de forma criativa, complementando o décor do restante da casa?
Para a arquiteta Ieda Korman, apostar em cores impactantes é uma ótima forma de levar personalidade para os corredores.
“O destaque da parede ou da porta de fundo é capaz de causar um impacto visual, ao passo que a cor diferenciada no teto confere a impressão de que o pé-direito é mais elevado. Padronagens e texturas também podem ser exploradas sem medo. Uma dica é se valer da monocromia, muito em alta atualmente. Outra opção é escolher duas tonalidades, uma para as paredes laterais, outra para a parede de fundo e teto”, orienta Ieda.
A designer de interiores Patrícia Covolo aposta também em objetos de decoração para ousar no estilo. “Entender o perfil dos moradores é fundamental para a escolha dos itens que serão usados na decoração. Podem ser utilizados quadros, fotos da família, fotos de viagem, pintura decorativa, papel de parede ou até espelho”, explica a designer.
No revestimento, o papel de parede é um curinga, além de ser de fácil aplicação. “Escolha um papel que faça alguma mudança no ambiente, seja para chamar atenção, seja somente para trazer aconchego. Escolher o tipo certo de papel de parede para cada ambiente é fundamental. A qualidade é outro ponto muito importante”, acrescenta a arquiteta Giselle Macedo.
Veja a seguir dicas das especialistas para compor o corredor da sua casa e deixar o espaço personalizado e elegante.
Arte
Um vaso ou uma escultura de chão, por exemplo, é uma ótima forma de decorar um corredor. Dispor de um aparador também pode ser uma saída, ou até um banco estreito contra a parede. O cuidado está em não comprometer a circulação, já que o corredor é um lugar de passagem.
Um bom projeto luminotécnico é essencial para esse tipo de ambiente. É possível se valer de recortes no gesso, por exemplo, criando uma iluminação diferenciada. Ou ainda dispor de uma luminária de teto, alinhada no centro do corredor, assim, a iluminação fica uniforme. As arandelas também são ótimas, mas não para corredores estreitos.
Se optar por usar em todas as paredes do ambiente, prefira os neutros. Deixe os estampados para uma parede principal, hall de entrada ou o lavabo.
É importante ter as medidas precisas das paredes que serão decoradas para uma diagramação adequada. No caso de uma instalação de quadros/ fotos, um estudo antecipado com mais de uma opção de composição vai possibilitar uma escolha mais adequada. Em ambientes escuros, espelhos ajudam a ampliar o espaço e, consequentemente, a claridade.
Para esses ambientes, uma possibilidade para um uso adequado de prateleira é apostar numa peça estreita que vai servir de apoio para quadros.
Para espaços mais intimistas, composições em preto e branco são uma boa dica. Em residências com crianças, apostar em desenhos coloridos traz alegria e diversão para o ambiente.