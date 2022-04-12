Home office: veja dicas para acertar na iluminação

Hoje em dia é essencial ter um espaço confortável para trabalhar em casa. Seja para quem aderiu 100% ao home office, seja para aqueles que realizam um sistema híbrido, o fato é que todos passaram a se preocupar com os seus cantinhos de trabalho. Nos últimos anos, a maioria dos imóveis passou por reformulações nesse sentido e coube aos arquitetos encontrarem formas criativas de incluir esse ambiente nos projetos.
Para contribuir na montagem ou melhoria desse espaço, que também pode ser utilizado para os estudos, a especialista de Design e Tendência da Yamamura, Gabriela Yokota, reforça a importância de iluminar corretamente o home office. Afinal, a escolha das luzes corretas interfere totalmente na qualidade do trabalho e de vida, na concentração e no rendimento no dia a dia.
“As luminárias de mesa são muito procuradas. Além de charmosas e disponíveis em variados estilos, essas peças de apoio também são portáteis e funcionais, afinal basta conectá-las na tomada. Os modelos flexíveis ou dobráveis proporcionam ainda mais conforto visual para os usuários, sendo bem-vindos em todos os lugares da casa. Elas devem ser colocadas atrás ou ao lado dos monitores e mesas de trabalho, sempre com uma distância mínima, para evitar reflexos e ofuscamentos”, explica.
O home office também conta com outras peças de iluminação importantes. Além das luminárias centrais, que realizam a iluminação principal do ambiente, caso de plafons, trilhos com spots, lustres e pendentes maiores, outros modelos de iluminação de apoio também são muito recomendados para essas atividades de trabalho, em razão de complementarem a luminosidade em pontos específicos. Entre os exemplos das peças de apoio, estão: pendentes menores; luminárias de piso ou arandelas; spots para iluminar a circulação; perfis ou fitas de LED embutidos nos mobiliários.
CLIMA FAVORÁVEL
De acordo com a arquiteta Júlia Guadix, acertar na iluminação é importante para deixar um clima favorável para o trabalho. “O home office deve ter um ambiente com luz geral ampla, além de uma fonte de luz homogênea sobre a bancada e que não ofusque a visão. Ela pode vir de um pendente, um abajur, arandela ou fita de LED embutida no forro ou na marcenaria, dependendo do projeto e do espaço”, diz a arquiteta.
Confira abaixo as principais dicas da arquiteta Júlia Guadix sobre o assunto:
Iluminação em marcenaria ajuda?
O morador pode apostar em uma luminária pendente direcionada para a mesa ou escrivaninha, por exemplo. No momento de comprar, os modelos com iluminação mais linear são excelentes para quem deseja estudar ou trabalhar de maneira mais agradável.
Escolha sempre as lâmpadas mais amareladas entre 3000K e 2700K, que se assemelham à luz do sol e criam uma atmosfera mais aconchegante.
A iluminação na marcenaria é ideal para todos os casos em que existirem armários altos em cima das mesas de trabalho. Nesse caso é recomendável o uso de perfis de LED embutidos nos armários ou fitas de LED escondidas na marcenaria, alojadas numa espécie de cava, que evita que os pontos de LED fiquem visíveis, deixando a luz indireta. A vantagem da iluminação na marcenaria é que a luz fica mais próxima da superfície de trabalho, aumentando o fluxo luminoso para essa região e facilitando a visibilidade.