Home office: veja dicas para acertar na iluminação

O home office deve ter um ambiente com luz geral ampla, além de uma fonte de luz homogênea sobre a bancada e que não ofusque a visão. Crédito: Emerson Rodrigues

Hoje em dia é essencial ter um espaço confortável para trabalhar em casa. Seja para quem aderiu 100% ao home office, seja para aqueles que realizam um sistema híbrido, o fato é que todos passaram a se preocupar com os seus cantinhos de trabalho. Nos últimos anos, a maioria dos imóveis passou por reformulações nesse sentido e coube aos arquitetos encontrarem formas criativas de incluir esse ambiente nos projetos.

Para contribuir na montagem ou melhoria desse espaço, que também pode ser utilizado para os estudos, a especialista de Design e Tendência da Yamamura, Gabriela Yokota, reforça a importância de iluminar corretamente o home office. Afinal, a escolha das luzes corretas interfere totalmente na qualidade do trabalho e de vida, na concentração e no rendimento no dia a dia.

“As luminárias de mesa são muito procuradas. Além de charmosas e disponíveis em variados estilos, essas peças de apoio também são portáteis e funcionais, afinal basta conectá-las na tomada. Os modelos flexíveis ou dobráveis proporcionam ainda mais conforto visual para os usuários, sendo bem-vindos em todos os lugares da casa. Elas devem ser colocadas atrás ou ao lado dos monitores e mesas de trabalho, sempre com uma distância mínima, para evitar reflexos e ofuscamentos”, explica.

O home office também conta com outras peças de iluminação importantes. Além das luminárias centrais, que realizam a iluminação principal do ambiente, caso de plafons, trilhos com spots, lustres e pendentes maiores, outros modelos de iluminação de apoio também são muito recomendados para essas atividades de trabalho, em razão de complementarem a luminosidade em pontos específicos. Entre os exemplos das peças de apoio, estão: pendentes menores; luminárias de piso ou arandelas; spots para iluminar a circulação; perfis ou fitas de LED embutidos nos mobiliários.

CLIMA FAVORÁVEL

De acordo com a arquiteta Júlia Guadix, acertar na iluminação é importante para deixar um clima favorável para o trabalho. “O home office deve ter um ambiente com luz geral ampla, além de uma fonte de luz homogênea sobre a bancada e que não ofusque a visão. Ela pode vir de um pendente, um abajur, arandela ou fita de LED embutida no forro ou na marcenaria, dependendo do projeto e do espaço”, diz a arquiteta.

Confira abaixo as principais dicas da arquiteta Júlia Guadix sobre o assunto: