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Organização

Veja como usar truques de decoração para esconder a bagunça de casa

Para facilitar no dia a dia, soluções práticas alinhadas com objetos da decoração podem contribuir para disfarçar pequenas bagunças ou desorganização dos ambientes
Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

08 abr 2022 às 16:39

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 16:39

Decoração para 2022
Manter tudo no lugar é muito simples quando se tem os objetos certos compondo o ambiente. Crédito: Camila Santos / Fernanda Calazans
Manter a casa organizada durante a semana é uma verdadeira missão para pessoas que compartilham o espaço com crianças e pets. Para facilitar no dia a dia, soluções práticas alinhadas com objetos da decoração podem contribuir para disfarçar pequenas bagunças ou desorganização.
Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, manter tudo no lugar é muito simples quando se tem os objetos certos compondo o ambiente.
“A proposta inicial não precisa ser necessariamente esconder a bagunça, mas aprender a camuflá-la, mantendo cada coisa em seu devido lugar. Optar por itens decorativos que, ao mesmo tempo, guardem as coisas de casa é uma solução que, além de otimizar, deixa o cômodo mais bonito e com personalidade”, destaca.

DECORAÇÃO À SEU FAVOR

Baús, nichos, estantes, prateleiras, gavetões e caixas são opções que além de deixar o ambiente da casa decorado, também auxiliam na organização.
A arquiteta Pati Cillo fala sobre a praticidade de planejar os espaços com marcenaria: “Nas cozinhas atuais, assim como em todo o restante dos cômodos nas novas casas, é consenso que, por uma questão de maturidade ambiental ou mesmo por praticidade, tem-se abandonado a ideia de quanto maior os espaços para armazenamento, melhor. Acreditamos que a predefinição de espaços, construídos ou pensados para receber itens específicos, dentro de um planejamento consciente, gera economicidade, ordem e limpeza”, ressalta.
Veja algumas dicas listadas por ela para alguns ambientes:

Banheiro

Os nichos podem ser usados para guardar itens de mais circulação como copos e pratos do dia a dia, por exemplo. Já os armários com portas possibilitam armazenar itens que têm menos rotatividade, os deixando protegidos do tempo. Misturar as duas possibilidades no mesmo espaço dá super certo e fica elegante.
O closet ajuda muito na organização do quarto. Os nichos são ótimos para guardar camisetas, malhas ou peças de linho. Também acomodam as bolsas e caixas com lenços ou acessórios. Os gavetões mais profundos (20 a 40 cm) são apropriados para guardar roupas ou objetos pouco utilizados, assim economizam espaço.
Gavetas com profundidade para xampus, perfumes e cremes podem ser uma alternativa para não entulhar estes itens sobre a pia. Um gavetão ou cesto para as roupas sujas podem fazer o banheiro parecer organizado. No box, se estiver reformando ou construindo, invista nos nichos de alvenaria. Eles são funcionais e organizam acessórios e itens de banho. Se não tiver quebradeira, as prateleiras em vidro ou aramados também funcionam bem. Cabides e porta-toalhas são itens fundamentais.

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