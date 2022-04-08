Veja como usar truques de decoração para esconder a bagunça de casa

Manter tudo no lugar é muito simples quando se tem os objetos certos compondo o ambiente. Crédito: Camila Santos / Fernanda Calazans

Manter a casa organizada durante a semana é uma verdadeira missão para pessoas que compartilham o espaço com crianças e pets. Para facilitar no dia a dia, soluções práticas alinhadas com objetos da decoração podem contribuir para disfarçar pequenas bagunças ou desorganização.

Para a arquiteta Cristiane Schiavoni, manter tudo no lugar é muito simples quando se tem os objetos certos compondo o ambiente.

“A proposta inicial não precisa ser necessariamente esconder a bagunça, mas aprender a camuflá-la, mantendo cada coisa em seu devido lugar. Optar por itens decorativos que, ao mesmo tempo, guardem as coisas de casa é uma solução que, além de otimizar, deixa o cômodo mais bonito e com personalidade”, destaca.

DECORAÇÃO À SEU FAVOR

Baús, nichos, estantes, prateleiras, gavetões e caixas são opções que além de deixar o ambiente da casa decorado, também auxiliam na organização.

A arquiteta Pati Cillo fala sobre a praticidade de planejar os espaços com marcenaria: “Nas cozinhas atuais, assim como em todo o restante dos cômodos nas novas casas, é consenso que, por uma questão de maturidade ambiental ou mesmo por praticidade, tem-se abandonado a ideia de quanto maior os espaços para armazenamento, melhor. Acreditamos que a predefinição de espaços, construídos ou pensados para receber itens específicos, dentro de um planejamento consciente, gera economicidade, ordem e limpeza”, ressalta.

Veja algumas dicas listadas por ela para alguns ambientes: