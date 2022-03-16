Sala pequena? Veja como ampliar o espaço com ajuda da decoração

Projeto da arquiteta Carina Dal Fabbro: as cores são fundamentais para dar uma sensação de amplitude. Crédito: Rafael Renzo

Antes de decorar uma sala pequena da casa é preciso estar atento a alguns fatores relacionados ao espaço do ambiente para não comprometer a circulação no local. Um bom planejamento é ideal para acertar na escolha das cores, móveis e objetos de decoração que serão utilizados. Pensando nisso, veja algumas dicas que vão ajudar a ampliar o espaço e deixar um ambiente aconchegante.

COR DE PAREDE

Segundo a arquiteta Monike Lafuente, é preciso levar em conta a seguinte premissa: cores claras vão sempre ampliar o espaço e cores escuras vão dar uma sensação de ambiente mais apertado e próximo.

De acordo com ela, quando uma cor escura é escolhida para as paredes e o teto fica branco, por exemplo, a impressão que fica é que você tem um alongamento de ambiente. "Se você pintar uma cor com plano de fundo mais escura do que o restante do ambiente, a impressão é de aproximação entre essa parede e a sua vista", exemplifica.

Segundo ela, se pintar o teto de uma cor escura, a impressão é de rebaixamento. Outra situação é quando é realizado aquele efeito onde a parede do fundo tem a mesma cor que a usada no teto. Nesse caso, a impressão que fica é de continuidade, dando a sensação de que o ambiente se alarga. "Se usar, por exemplo, teto e parede do fundo com uma cor mais clara, e as laterais mais escuras, dará a sensação de um túnel, estreitando a concepção”, explica a arquiteta.

Isso significa que há diversas possibilidades quando se trata de cores. No entanto, é preciso ter cuidado. Por este motivo, se você quer ampliar o ambiente da sua casa, evite as cores escuras e opte pelos tons claros para a base da decoração. Uma dica é apostar no efeito tom sobre tom.

MÓVEIS

De acordo com a arquiteta Claudia Yamada, a dica número um é sempre montar o layout antes de comprar as coisas para garantir uma circulação mínima para não ficar algo desproporcional no meio da sala.

“É necessário adequar o tamanho e o tipo do móvel ao seu espaço. Se o espaço é pequeno, compre um móvel que seja adequado ao lugar. Uma outra dica é para os móveis que são maiores quando há um espaço pequeno. Eles devem ser mais neutros e sutis, caso contrário eles irão parecer maiores que o ideal e mais notados do que é necessário. Opte por colocar um sofá mais neutro, e cores em outras partes, por exemplo”, ressalta a arquiteta.

DECORAÇÃO

Busque objetos de decoração que tenham funções múltiplas justamente para ganhar espaço. De acordo com as arquitetas, pensando nesse artifício você consegue concentrar em apenas um móvel várias funções diferentes. Isso faz com que você ganhe espaço.

Uma dica, por exemplo, é ter um rack que tenha puffs guardados embaixo. Quando o morador receber visitas, é possível puxar esses puffs para acomodar mais pessoas. Ou quando quiser assistir à TV, por exemplo, basta se acomodar em um sofá fixo e puxar um puff para apoiar o pé.

ESPELHO

Para a arquiteta Carina Dal Fabbro, os espelhos são bem-vindos por terem a capacidade de aumentar visualmente os espaços.

“O espelho é um elemento bem versátil e interessante. Pode ser usado na porta de armários em quartos pequenos, na parede de um hall de entrada, revestir uma parede de lavabo, usar num corredor, numa sala de jantar”, diz.

ILUMINAÇÃO