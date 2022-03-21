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Vai reformar?

Saiba como usar a regra de 3 da decoração e equilibrar o ambiente

Na hora de reformar ou redecorar, muita gente não sabe por onde começar. Uma boa dica pode ser investir na regra de 3 da decoração que além de simples dá para aplicar em qualquer cômodo da casa
Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

21 mar 2022 às 11:30

Publicado em 21 de Março de 2022 às 11:30

A arquiteta Fernanda Calazans, explica que a combinação do sofá, poltrona e televisão está dentro da regrinha
A arquiteta Fernanda Calazans explica que a combinação do sofá, poltrona e televisão está dentro da regrinha Crédito: Projeto de Fernanda Calazans, com foto de Camila Santos
Quem está pensando em redecorar um cômodo e não sabe por onde começar, uma boa dica pode ser utilizar a regra de 3 da decoração. Simples e prático, esse método ajuda a destacar adornos, móveis e outros elementos, além de ajudar no dinamismo do ambiente. O melhor é que dá para aplicar a fórmula no quarto, na sala, na cozinha e em qualquer outro lugar da casa.
Se você ficou curioso, mas ainda não entendeu muito bem como funciona, a arquiteta Renata Tristão afirma que é bem mais simples do que se pensa. “A regra de 3 na decoração é a união de três elementos. Esses objetos não precisam ter a mesma função, apenas criarem uma base harmônica entre si, independente da diferença nos aspectos estéticos de cada um”, detalha.
Imagine que você está querendo dar uma cara nova para a sala da sua casa e precisa criar um ambiente mais dinâmico. Em um determinado canto desse espaço, é possível posicionar a poltrona, a mesa de apoio e um abajur. Esses três elementos não possuem as mesmas funções, mas juntos formam uma espécie de “tríade” decorativa.
Ainda pensando nessa mesma sala, você pode acrescentar uma mesa de centro e sobre ela colocar um livro, uma vela e um vaso com plantas. Ou seja, o interessante é criar combinações ímpares de três objetos para destacar algum elemento ou móvel desejado.
Na mesa lateral apesar de ter três livros, juntos eles formam apenas um objeto, e se combinam com os outros dois adornos na mesa lateral
Apesar de ter três livros na mesa lateral, juntos eles simbolizam apenas um objeto e combinam com os outros dois adornos Crédito: Projeto de Fernanda Calazans, com foto de Camila Santos
Na cozinha, por exemplo, a geladeira, a cuba e o fogão devem formar algo como um triângulo para equilibrar o espaço e garantir a funcionalidade do ambiente.
De acordo com a arquiteta e designer de interiores Fernanda Calazans, isso acontece porque esses elementos são opostos, entretanto, ela também entende que na prática nem sempre é possível manter a distância entre eles.
“A disposição de três objetos é quase automática na nossa vida porque é assim que o cérebro identifica que aquilo está equilibrado. É como se o olho fizesse um plano e identificasse que assim não falta nada. Nesse exemplo da cozinha, fica mais fácil de localizar os móveis e não sobrecarrega apenas um lado do ambiente”, pontua Calazans.
Segundo ambas as especialistas, essa regrinha pode ser aplicada em qualquer outro cômodo da casa. Entretanto, a arquiteta Renata Tristão recomenda um uso moderado, porque o excesso dessa fórmula pode fazer com que ela acabe perdendo o sentido em meio a decoração do espaço.
“Minha dica é sempre escolher um objeto para dar destaque. O interessante é avaliar o local e o que você quer enfatizar, porque as possibilidades de combinação são imensas”, finaliza Tristão.
Confira alguns outros exemplos para se inspirar e decorar a casa: 

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