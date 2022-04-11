8 tipos de prateleiras de livros para realçar a peça na decoração

As prateleiras existem em diversos formatos e materiais, que podem ser usadas de acordo com o estilo do morador da casa Crédito: Henrique Ribeiro

Livros carregam muitos significados, desde uma coleção, um hobby ou até revelam uma profissão. Seja no quarto, seja na sala, as prateleiras recheadas de livros lado a lado, com capas coloridas e organizados de diversas maneiras, dão aquele toque final e podem se tornar um item que agrega muito valor na decoração, principalmente se tiver uma iluminação, que pode ser linear feita com fita de LED.

As prateleiras existem em diversos formatos e materiais, que podem ser usadas de acordo com o estilo do morador da casa. Elas podem ficar encostadas na parede ou atuarem como elemento divisor de ambientes.

Para a arquiteta Carina Dal Fabbro, as prateleiras podem ficar em qualquer ambiente da casa, tudo vai depender do tamanho da estante que você deseja colocar no ambiente, do espaço que você tem disponível e para qual finalidade.

As prateleiras podem ficar em qualquer ambiente da casa, tudo vai depender do tamanho da estante que você deseja usar. Crédito: Bruno Cardi

“Pense para quem você deseja expor a coleção de livros. Caso o seu desejo seja mostrar para as visitas, coloque-a na sala ou em outro ponto da área social. Já se a sua vontade é organizar os livros, mas mantê-los privados, pode posicionar a estante no quarto ou no escritório”, diz a arquiteta.

Mas apesar de ser um item relevante na decoração, as prateleiras com livros tendem a juntar muita poeira. A arquiteta Priscila Tressino orienta como evitar o acúmulo de sujeira no dia a dia.

“Para evitar a poeira nos livros de forma mais eficiente, o ideal seria ter portas. Caso queira exibir os livros, as portas devem ser de vidro. Quando não é possível ter portas ou a pessoa não deseja fechar a estante, a limpeza do dia a dia já ajuda. Você pode passar um espanador, ou uma flanela, que pode estar umedecido para não levantar poeira. Caso tenha traças, a dica é utilizar um pano macio com álcool, cravo e canela”, explica.

Confira algumas dicas de diferentes prateleiras que as arquitetas Carina Dal Fabbro e Priscila Tressino deram para organizar os livros em casa: