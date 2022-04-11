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Decoração

8 tipos de prateleiras de livros para realçar a peça na decoração

Seja no quarto, seja na sala, as prateleiras recheadas de livros lado a lado, com capas coloridas e organizados de diversas maneiras, dão um toque especial na organização da casa

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:33

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

11 abr 2022 às 17:33
Photons Fotografia
As prateleiras existem em diversos formatos e materiais, que podem ser usadas de acordo com o estilo do morador da casa Crédito: Henrique Ribeiro
Livros carregam muitos significados, desde uma coleção, um hobby ou até revelam uma profissão. Seja no quarto, seja na sala, as prateleiras recheadas de livros lado a lado, com capas coloridas e organizados de diversas maneiras, dão aquele toque final e podem se tornar um item que agrega muito valor na decoração, principalmente se tiver uma iluminação, que pode ser linear feita com fita de LED.
As prateleiras existem em diversos formatos e materiais, que podem ser usadas de acordo com o estilo do morador da casa. Elas podem ficar encostadas na parede ou atuarem como elemento divisor de ambientes.
Para a arquiteta Carina Dal Fabbro, as prateleiras podem ficar em qualquer ambiente da casa, tudo vai depender do tamanho da estante que você deseja colocar no ambiente, do espaço que você tem disponível e para qual finalidade.
Prateleiras de livros
As prateleiras podem ficar em qualquer ambiente da casa, tudo vai depender do tamanho da estante que você deseja usar. Crédito: Bruno Cardi
“Pense para quem você deseja expor a coleção de livros. Caso o seu desejo seja mostrar para as visitas, coloque-a na sala ou em outro ponto da área social. Já se a sua vontade é organizar os livros, mas mantê-los privados, pode posicionar a estante no quarto ou no escritório”, diz a arquiteta.
Mas apesar de ser um item relevante na decoração, as prateleiras com livros tendem a juntar muita poeira. A arquiteta Priscila Tressino orienta como evitar o acúmulo de sujeira no dia a dia.
“Para evitar a poeira nos livros de forma mais eficiente, o ideal seria ter portas. Caso queira exibir os livros, as portas devem ser de vidro. Quando não é possível ter portas ou a pessoa não deseja fechar a estante, a limpeza do dia a dia já ajuda. Você pode passar um espanador, ou uma flanela, que pode estar umedecido para não levantar poeira. Caso tenha traças, a dica é utilizar um pano macio com álcool, cravo e canela”, explica.
Confira algumas dicas de diferentes prateleiras que as arquitetas Carina Dal Fabbro e Priscila Tressino deram para organizar os livros em casa:

Formatos criativos

Essa é uma opção bacana para ter prateleiras de alturas personalizadas. A estrutura fica fixa na parede, no caso, os trilhos, e os suportes são encaixados conforme a necessidade.
Esse modelo de estante é um elemento divisor de ambiente muito interessante. Elas trazem profundidade, sem criar uma barreira. Dica para ambientes pequenos.
São caixotes de marcenaria suspensos, bastante usados em quartos infantis. Podem ter iluminação embutida. É uma boa alternativa para quem deseja armazenar ou até mesmo expor os objetos. É mais fácil de organizar e manter no dia a dia justamente por haver uma divisão de cada espaço.
Tem um suporte invisível, dando um visual mais clean ao ambiente.
Elas são a prova viva de que podemos aproveitar qualquer espaço para decorar e trazer mais vida ao ambiente. É uma boa alternativa para colocar imagens de santinhos e montar um canto de oração. Colocar apenas alguns livros preferidos ali também pode ser uma boa ideia.
O ideal é que seja posicionada em uma altura em que a criança consiga ter acesso facilmente ao que está ali.
Trazem modernidade e relembram, em alguns casos, o estilo industrial.
Esses são sem dúvidas os mais modernos. Nessa hora é preciso fazer uma análise de todo ambiente para ter a certeza de que não vai sobrecarregar o espaço e que a peça será um grande destaque.

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