Duas escolas de Aracruz são alvo de ataques a tiros

"A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que a ação de violência que aconteceu na manhã desta sexta-feira (25) foi em uma Escola da Rede estadual, a EEEFM Primo Bitti, e na escola particular, Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

A Semed informa ainda que não há vítimas entre alunos e funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Coqueiral, que fica localizada ao lado de onde ocorreu o fato. Todos estão seguros e sendo assistidos pela prefeitura.

Outras informações devem ser demandas à Secretaria Estadual de Educação (Sedu) e à escola particular na qual também foi confirmado o ataque.

A Prefeitura de Aracruz informa que as aulas em todas as escolas da Rede Municipal estão suspensas nesta sexta-feira (25), atendendo orientação da Polícia Militar."