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Momentos de terror

Duas escolas de Aracruz são alvo de ataques a tiros

Suspeito atirou em uma escola estadual e em uma particular, na manhã desta sexta-feira (25). Pelo menos três pessoas morreram
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

25 nov 2022 às 10:55

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 10:55

Manhã de terror em Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo: dois ataques a escolas, uma estadual e outra particular, deixaram três mortos e 13 feridos nesta sexta-feira (25), por volta das 10h. 
De acordo com as informações iniciais, os mortos seriam dois professores da escola estadual e um aluno do sexto ano da escola particular.

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Em coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, afirmou que o suspeito entrou primeiramente na Escola Estadual Primo Bitti, quebrando o cadeado e invadindo a sala de professores. Lá, ele atirou em 11 pessoas: duas delas morreram no local. 
Foto foi confirmada pela Sesp
Atirador foi flagrado por câmeras de segurança da escola particular: foto foi confirmada pelo secretário Celante Crédito: Leitor | A Gazeta
Conforme apuração da repórter da TV Gazeta Daniela Carla, que está no município acompanhando tudo de perto, testemunhas revelaram que o criminoso estava encapuzado, com um colete à prova de balas e munido de uma arma longa, tipo submetralhadora.
Enquanto os tiros aconteciam, houve grande correria na escola. Alunos até pularam o muro na tentativa de escapar dos disparos. Um deles chegou a quebrar a perna durante a fuga. 
Segundo informações do Capitão Alexandre, do 5º Batalhão da Polícia Militar, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo do modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Na escola particular, o criminoso atingiu as demais vítimas.
Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:
Inicialmente, o capitão Alexandre tinha informado que o atirador seria um aluno de uma das escolas, mas essa informação foi corrigida: ele é um ex-aluno da Escola Primo Bitti. Um cerco foi montado na região, com apoio das polícias Civil e Militar, para encontrar o criminoso.
Na tarde desta sexta-feira (25), o suspeito do ataque foi preso, mas detalhes sobre a prisão ainda não foram divulgados. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".
Escolas sofreram ataque na manhã desta sexta-feira (25), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo
Escolas sofreram ataque na manhã desta sexta-feira (25), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo Crédito: Leitor | A Gazeta

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O governador Renato Casagrande (PSB) confirmou o caso e disse que os secretários de Segurança e de Educação foram ao município para acompanharem a situação de perto. Veja:
Apesar da publicação do governador, o Darwin informou que a escola particular em questão não faz parte da rede: "Informamos que a escola particular em que aconteceu o tiroteio em Coqueiral de Aracruz, na manhã desta sexta-feira (25), não é uma unidade Darwin. O local em questão abrigou a unidade Coqueiral de Aracruz do Darwin até 2021, quando a escola encerrou as atividades no bairro. Toda a rede Darwin sente muito pelo ocorrido".
O ataque na unidade particular aconteceu no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Veja, no final da matéria, a nota, na íntegra, da escola sobre o ataque na manhã desta sexta-feira.
O governador informou, ainda, que está a caminho de Aracruz. "Pousei em São Paulo e soube do atentado em Aracruz, na escola Primo Bitti e em uma escola particular. Imediatamente, suspendi minha participação em um evento que discutiria reformas para o Brasil e pacto federativo. Estou buscando retornar ao Espírito Santo para acompanhar a apuração desse triste fato. Pedi que minha equipe se deslocasse ao local e desse apoio a todos, servidores, famílias, ao mesmo tempo aprofundar a apuração para a gente alcançar os responsáveis. Estou retornando para fazer esse acompanhamento in loco", disse ele em um vídeo.

Aulas suspensas em todo o município

A Prefeitura de Aracruz informou que as aulas em todas as escolas da rede municipal estão suspensas nesta sexta-feira (25), atendendo orientação da Polícia Militar, e ainda confirmou os ataques em duas unidades de ensino da cidade. 

Veja a nota da prefeitura na íntegra

"A Prefeitura de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que a ação de violência que aconteceu na manhã desta sexta-feira (25) foi em uma Escola da Rede estadual, a EEEFM Primo Bitti, e na escola particular, Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). 

A Semed informa ainda que não há vítimas entre alunos e funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Coqueiral, que fica localizada ao lado de onde ocorreu o fato. Todos estão seguros e sendo assistidos pela prefeitura. 

Outras informações devem ser demandas à Secretaria Estadual de Educação (Sedu) e à escola particular na qual também foi confirmado o ataque. 

A Prefeitura de Aracruz informa que as aulas em todas as escolas da Rede Municipal estão suspensas nesta sexta-feira (25), atendendo orientação da Polícia Militar."

Veja a nota da escola particular na íntegra

"O Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) lamenta profundamente o grave incidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (25) no bairro Coqueiral de Aracruz, em que duas escolas foram invadidas por um homem armado fazendo disparos. 

Nos solidarizamos com todos os que passaram por esse momento de extremo horror, incluindo nossos alunos, nossas equipes e seus respectivos familiares. 

Ainda estamos procurando entender a extensão desse ataque, que deixa marcas profundas em todos nós. Contamos com a eficiência das forças policiais para que os responsáveis por esse ataque sejam presos e responsam por seus atos."

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