Prefeitura de Aracruz suspende aulas na rede municipal após ataques a escolas

Noater presta atendimento após atentado em escolas de Aracruz Crédito: Divulgação | Notaer

De acordo com a prefeitura, a decisão de suspender as aulas foi tomada por orientação da Polícia Militar. Ainda segundo a corporação, apesar de os ataques terem ocorrido ao lado de outra unidade, a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Coqueiral, não há vítimas entre alunos e funcionários da instituição de ensino.

"A Prefeitura de Aracruz solicitou ao governo do Estado o reforço no policiamento e solidariza com familiares de funcionários e alunos das escolas envolvidas nos ataques", destacou a administração municipal, em nota.

Entenda

Na manhã desta sexta-feira, dois ataques a escolas, uma estadual e outra particular, deixaram três mortos e 13 feridos nesta sexta-feira (25). A informação da quantidade de vítimas foi confirmada à reportagem de A Gazeta pelo secretário Marcio Celante, da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp).

Segundo o coronel, o atirador entrou primeiramente na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, invadiu a sala de professores portando uma arma e carregadores e atirou em 11 pessoas, das quais duas morreram no local.

Em seguida, ele entrou em um veículo do modelo Renault Duster de cor dourada com as placas cobertas e seguiu para uma escola particular que fica perto do primeiro colégio. Lá, o suspeito disparou contra as demais vítimas, das quais uma morreu.

Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:

Ainda de acordo com o secretário, inicialmente havia a suspeita de que o autor dos ataques seria um adolescente, aluno do turno vespertino da EEEFM Primo Bitti. No entanto, depois foi confirmado que se trata de um ex-aluno da unidade. Um cerco foi montado na região, com apoio das polícias Civil e Militar.

Na tarde desta sexta-feira (25), o atirador do ataque foi preso, mas detalhes sobre a prisão ainda não foram divulgados. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".

Notaer foi acionado após ataques em escolas de Aracruz