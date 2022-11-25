Ataque a escolas deixou mortos e feridos em Aracruz, confirma Sesp

Inicialmente, a Sesp afirmou que "os criminosos promoveram ataques em duas escolas na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, sendo um na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e outro em escola particular" e que "até o momento, há a informação de óbitos e pessoas feridas, sem número exato".

No entanto, pouco depois, em entrevista coletiva concedida no início da tarde, o secretário Marcio Celante deu detalhes sobre o crime. Segundo ele, o colégio público foi o primeiro alvo, onde dois professores morreram e outros nove ficaram feridos.

Em seguida, de acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou em um veículo de cor dourada (modelo Renault Deuster), com as placas cobertas, e seguiu para uma escola particular. Lá, ele atirou nas demais vítimas, das quais uma morreu no local.

Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:

De acordo com a PM, inicialmente, havia a suspeita de que o autor dos ataques seria um adolescente, aluno do turno vespertino da Escola Primo Bitti, mas o que se confirmou é que trata-se de um ex-aluno da unidade. Um cerco foi montado na região para encontrar o suspeito.

Na tarde desta sexta-feira (25), o atirador foi preso. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".

AULAS SUSPENSAS EM ARACRUZ

Em nota, a Prefeitura de Aracruz afirmou que o colégio particular envolvido no fato é o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). "Não houve vítimas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Coqueiral, que fica ao lado de onde ocorreu o fato", esclareceu.

CASAGRANDE ENVIA SECRETÁRIOS