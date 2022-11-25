Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ataques em escolas

Casagrande cancela agenda em SP e vai a Aracruz acompanhar tragédia

Governador afirmou que vai acompanhar de perto as investigações dos ataques a duas escolas em Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 nov 2022 às 12:08

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 12:08

Governador Renato Casagrande no Pedra Azul Summit
Governador Renato Casagrande no Pedra Azul Summit Crédito: Fernando Madeira
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), cancelou compromissos que teria em São Paulo e vai voltar ao Estado ainda hoje, por conta dos ataques a duas escolas em Coqueiral de Aracruz. Ele suspendeu a participação em um evento que discutiria reformas para o Brasil e pacto federativo. 
Segundo informações do governo, o chefe do Poder Executivo vai direto para Aracruz acompanhar de perto as investigações sobre o crime.
Na manhã desta sexta-feira (25), um atirador entrou na Escola Estadual Primo Bitti, invadiu a sala dos professores com pistola e carregadores e atirou em 11 pessoas, sendo que duas delas morreram no local. Em seguida, ele foi para uma escola particular, onde disparou em mais cinco pessoas, das quais uma morreu.
O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, está em Aracruz, para acompanhar a ocorrência de ataque a unidades educacionais.

Veja Também

Ataque a escolas deixou mortos e feridos em Aracruz, confirma Sesp

Casagrande envia secretários para Aracruz após ataques em escolas

Duas escolas de Aracruz são alvo de ataques a tiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Renato Casagrande Ataque em Aracruz Atirador de Escola em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados