Casagrande cancela agenda em SP e vai a Aracruz acompanhar tragédia

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), cancelou compromissos que teria em São Paulo e vai voltar ao Estado ainda hoje, por conta dos ataques a duas escolas em Coqueiral de Aracruz. Ele suspendeu a participação em um evento que discutiria reformas para o Brasil e pacto federativo.
Segundo informações do governo, o chefe do Poder Executivo vai direto para Aracruz acompanhar de perto as investigações sobre o crime.
Na manhã desta sexta-feira (25), um atirador entrou na Escola Estadual Primo Bitti, invadiu a sala dos professores com pistola e carregadores e atirou em 11 pessoas, sendo que duas delas morreram no local. Em seguida, ele foi para uma escola particular, onde disparou em mais cinco pessoas, das quais uma morreu.
O secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante, está em Aracruz, para acompanhar a ocorrência de ataque a unidades educacionais.