Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Muita tristeza"

Casagrande envia secretários para Aracruz após ataques em escolas

Governador do ES afirmou ter enviado secretários de segurança e educação para "acompanhar os trabalhos"; invasão aconteceu na manhã desta sexta-feira (25)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

25 nov 2022 às 11:20

Publicado em 25 de Novembro de 2022 às 11:20

O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou os ataques que aconteceram na manhã desta sexta-feira (25), em duas escolas que ficam na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Por meio das redes sociais, ele disse que está "acompanhando de perto a apuração da invasão".
Na publicação, Casagrande também afirmou que "todas as nossas forças de segurança estão empenhadas" e que determinou o envio de dois secretários para acompanhar os trabalhos: Vitor de Angelo, da Secretaria Estadual de Educação (Sedu); e Marcio Celante Weoffel, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
Cerca de 20 minutos depois, o governador divulgou um vídeo afirmando estar em São Paulo para cumprir uma agenda, e destacando que cancelou a participação no evento devido ao ocorrido e que irá para Aracruz a fim de "acompanhar a apuração desse triste fato". Veja a gravação abaixo:

ATAQUES A ESCOLAS EM ARACRUZ

Na manhã desta sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a prefeitura local, os suspeitos fizeram vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).
O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) chegou a ir até o local com uma equipe de aeromédicos. Por volta das 11h10, eles deixaram a primeira vítima no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, no município da Serra, na Grande Vitória.
No final desta manhã, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou que os ataques deixaram mortos e feridos, mas não precisou o número exato de vítimas.
Depois, no início da tarde, o secretário Marcio Celante afirmou que o suspeito atirou em 11 professores da Escola Primo Bitti, dos quais dois morreram. Depois, o atirador se dirigiu ao colégio particular, onde fez as demais vítimas. Segundo o secretário, teriam sido outras três pessoas. No entanto, durante a tarde, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou o atendimento a mais duas.
Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local em um carro dourado (modelo Renault Duster), com as placas cobertas. Um cerco foi montado na região, com apoio das polícias Civil e Militar, para encontrar o suspeito. O atirador é um ex-aluno da Escola Primo Bitti. 

Veja Também

Há três meses, escola em Vitória foi atacada por ex-aluno

Na tarde desta sexta-feira (25), o suspeito do ataque foi preso. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e afirmou que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".

Notaer foi acionado após ataques em escolas de Aracruz

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Casagrande cancela agenda em SP e vai a Aracruz acompanhar tragédia

Prefeitura de Aracruz suspende aulas na rede municipal após ataques a escolas

Ataque a escolas deixou mortos e feridos em Aracruz, confirma Sesp

Casagrande envia secretários para Aracruz após ataques em escolas

Duas escolas de Aracruz são alvo de ataques a tiros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz Renato Casagrande Ataques ES Norte Ataque em Aracruz Atirador de Escola em Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados