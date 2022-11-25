Casagrande envia secretários para Aracruz após ataques em escolas

Na publicação, Casagrande também afirmou que "todas as nossas forças de segurança estão empenhadas" e que determinou o envio de dois secretários para acompanhar os trabalhos: Vitor de Angelo, da Secretaria Estadual de Educação (Sedu); e Marcio Celante Weoffel, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Com sentimento de pesar e muita tristeza, estou acompanhando de perto a apuração da invasão nas Escolas Primo Bitti e Darwin, em Aracruz. Todas as nossas forças de segurança estão empenhadas. Determinei o deslocamento dos Sec. de Segurança e Educação para acompanhar os trabalhos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) November 25, 2022

Veja a gravação abaixo: Cerca de 20 minutos depois, o governador divulgou um vídeo afirmando estar em São Paulo para cumprir uma agenda, e destacando que cancelou a participação no evento devido ao ocorrido e que irá para Aracruz a fim de "acompanhar a apuração desse triste fato".

ATAQUES A ESCOLAS EM ARACRUZ

Na manhã desta sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz , no Norte do Estado. Segundo a prefeitura local, os suspeitos fizeram vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

Depois, no início da tarde, o secretário Marcio Celante afirmou que o suspeito atirou em 11 professores da Escola Primo Bitti, dos quais dois morreram. Depois, o atirador se dirigiu ao colégio particular, onde fez as demais vítimas. Segundo o secretário, teriam sido outras três pessoas. No entanto, durante a tarde, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou o atendimento a mais duas.

Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local em um carro dourado (modelo Renault Duster), com as placas cobertas. Um cerco foi montado na região, com apoio das polícias Civil e Militar, para encontrar o suspeito. O atirador é um ex-aluno da Escola Primo Bitti.

Na tarde desta sexta-feira (25), o suspeito do ataque foi preso. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e afirmou que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".