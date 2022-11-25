Casagrande envia secretários para Aracruz após ataques em escolas

O governador Renato Casagrande (PSB) lamentou os ataques que aconteceram na manhã desta sexta-feira (25), em duas escolas que ficam na cidade de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Por meio das redes sociais, ele disse que está "acompanhando de perto a apuração da invasão".
Na publicação, Casagrande também afirmou que "todas as nossas forças de segurança estão empenhadas" e que determinou o envio de dois secretários para acompanhar os trabalhos: Vitor de Angelo, da Secretaria Estadual de Educação (Sedu); e Marcio Celante Weoffel, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
Cerca de 20 minutos depois, o governador divulgou um vídeo afirmando estar em São Paulo para cumprir uma agenda, e destacando que cancelou a participação no evento devido ao ocorrido e que irá para Aracruz a fim de "acompanhar a apuração desse triste fato". Veja a gravação abaixo:
ATAQUES A ESCOLAS EM ARACRUZ
Na manhã desta sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a prefeitura local, os suspeitos fizeram vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).
O helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) chegou a ir até o local com uma equipe de aeromédicos. Por volta das 11h10, eles deixaram a primeira vítima no Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, no município da Serra, na Grande Vitória.
No final desta manhã, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) confirmou que os ataques deixaram mortos e feridos, mas não precisou o número exato de vítimas.
Depois, no início da tarde, o secretário Marcio Celante afirmou que o suspeito atirou em 11 professores da Escola Primo Bitti, dos quais dois morreram. Depois, o atirador se dirigiu ao colégio particular, onde fez as demais vítimas. Segundo o secretário, teriam sido outras três pessoas. No entanto, durante a tarde, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou o atendimento a mais duas.
Câmeras internas do circuito de segurança do Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito fugiu do local em um carro dourado (modelo Renault Duster), com as placas cobertas. Um cerco foi montado na região, com apoio das polícias Civil e Militar, para encontrar o suspeito. O atirador é um ex-aluno da Escola Primo Bitti.
Na tarde desta sexta-feira (25), o suspeito do ataque foi preso. Nas redes sociais, o governador Renato Casagrande (PSB) confirmou que "equipes alcançaram o autor do atentado" e afirmou que decretou luto oficial de três dias "em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis".