Indígenas e religiosos caminham em homenagem às vítimas de ataque em Aracruz

A homenagem, segundo Thais Sagrillo Zucoloto, mãe de Selena Sagrillo, de 12 anos, morta pelo atirador, uniu representantes do centro espírita de Coqueiral, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová, umbanda, igrejas Batista e Católica. Indígenas entoaram cantos durante o trajeto e refizeram a trajetória do assassino, de 16 anos.

A homenagem terminou em frente ao colégio Primo Bitti, com palavras e pedidos de amor e de paz aos que partiram. Morreram nos ataques a estudante Selena Sagrillo, de 12 anos, e as professoras Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, conhecida como "Peinha", Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos e Flavia Amoss Merçon Leonardo, de 38 anos.