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Tragédia em Coqueiral

Indígenas e religiosos caminham em homenagem às vítimas de ataque em Aracruz

O ato foi iniciado com uma caminhada que refez o trajeto do assassino no dia do atentado entre as duas escolas na orla do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 nov 2022 às 17:02

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 17:02

Indígenas e religiosos fazem caminhada em homenagem às vitimas de ataque
Indígenas e religiosos fazem caminhada em homenagem às vitimas de ataque Crédito: Reprodução/ Facebook Mágda Maria Barcellos da Costa
Dezenas de pessoas se uniram na manhã deste domingo (27) e caminharam até a Escola Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, e homenagearam as vítimas do ataque nas escolas última sexta-feira (25). No ato, indígenas cantaram e pediram por amor e paz.
A homenagem, segundo Thais Sagrillo Zucoloto, mãe de Selena Sagrillo, de 12 anos, morta pelo atirador, uniu representantes do centro espírita de Coqueiral, Assembleia de Deus, Testemunhas de Jeová, umbanda, igrejas Batista e Católica. Indígenas entoaram cantos durante o trajeto e refizeram a trajetória do assassino, de 16 anos.
A homenagem terminou em frente ao colégio Primo Bitti, com palavras e pedidos de amor e de paz aos que partiram. Morreram nos ataques a estudante Selena Sagrillo, de 12 anos, e as professoras Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, de 48 anos, conhecida como "Peinha", Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos e Flavia Amoss Merçon Leonardo, de 38 anos.

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