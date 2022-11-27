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Tragédia em Coqueiral

Quatro vítimas seguem internadas em estado grave após ataques em Aracruz

Os feridos a tiros estão internados em hospitais da rede estadual de Saúde. De acordo com o boletim da Sesa, não houve alterações em relação às informações de sábado (26)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

27 nov 2022 às 10:53

Publicado em 27 de Novembro de 2022 às 10:53

Noater presta atendimento após atentado em escolas de Aracruz
Noater presta atendimento após atentado em escolas de Aracruz Crédito: Divulgação | Notaer
Não houve alterações no estado de saúde das vítimas do ataque em escolas de Aracruz que ficaram feridas e estão internadas em hospitais da rede estadual de Saúde. Duas mulheres, de 52 e 45 anos, e duas crianças, de 14 e 11, seguem em estado grave. A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa) atualizou as informações neste domingo (27), às 10h.
As duas mulheres em estado grave passaram por cirurgia e permanecem internadas na UTI do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. As duas crianças estão no Hospital Infantil de Vitória. Um menino, de 11 anos, segue em estado grave, após ser baleado no abdome. Uma menina, de 14, está entubada, após ter sido atingida no crânio.
A vítima em estado estável permanece com o mesmo quadro. Ela sofreu perfurações nos membros inferiores do corpo. Ela foi submetida a exames laboratoriais e de imagem.

Vítimas hospitalizadas na rede estadual de Saúde:

  • Duas mulheres, de 52 e 45 anos passaram por cirurgia e continuam em estado grave na UTI do Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra. 
  • Outra mulher, de 58 anos, está com estado de saúde estável no Hospital Estadual de Urgência e Emergência São Lucas (HEUE). A vítima teve três perfurações nos membros inferiores do corpo.
  • No Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória “Infantil de Vitória” (HINSG), um menino, de 11 anos, segue em estado grave. Ele sofreu perfurações no abdome. Uma menina, de 14 anos, segue entubada em estado grave, após ser atingida no crânio.
A 4ª morte, em decorrência dos ataques nas escolas de Aracruz, no Norte do Estado, foi confirmada na tarde de sábado (26). Ao todo, as mortes são de três professoras e uma aluna. 
Ao todo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu 16 pessoas após o atentado na cidade do norte capixaba. Treze dessas foram atingidas por disparos de arma de fogo, sendo que quatro vieram a óbito.

Hospital São Camilo

Não houve ainda, neste domingo, uma nova atualização do estado de saúde das vítimas que estão hospitalizadas na Fundação Hospital Maternidade São Camilo. A unidade informou que seis vítimas foram atendidas na instituição após os ataques.
Três foram encaminhadas para a rede estadual e duas mulheres, de 37 e 40 anos, seguem internadas na enfermaria, em quadro estável. Há ainda uma adolescente do sexo feminino, de 16 anos, que recebeu atendimento e foi liberada. As informações são de 18h30 do último sábado (26).
Devido à Lei Geral de Proteção de Dados, a Sesa e o Hospital São Camilo não informam os nomes dos pacientes internados.
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